कश्मीर में ठंड के चलते बर्फबारी से पहले दिसंबर से शीतकालीन अवकाश संभव, शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने किया ऐलान

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बुधवार को कहा कि मौजूदा ठंड के कारण कश्मीर संभाग में नर्सरी से मिडिल स्तर तक की कक्षाओं के लिए शीतकालीन अवकाश दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है।

पत्रकारों से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि विभाग ने पहले ही स्थिति की समीक्षा कर ली है। उन्होंने कहा, हमने इस संबंध में एक बैठक की है और नर्सरी से मिडिल कक्षाओं के लिए शीतकालीन अवकाश दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगे।'