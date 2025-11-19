Language
    कश्मीर में ठंड के चलते बर्फबारी से पहले दिसंबर से शीतकालीन अवकाश संभव, शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने किया ऐलान

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:29 PM (IST)

    कश्मीर में ठंड और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने दिसंबर से शीतकालीन अवकाश की घोषणा की संभावना जताई है। शिक्षा विभाग बर्फबारी से पहले स्कूलों में छुट्टी करने की तैयारी कर रहा है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को राहत मिलेगी। 

    शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जा सकता है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने बुधवार को कहा कि मौजूदा ठंड के कारण कश्मीर संभाग में नर्सरी से मिडिल स्तर तक की कक्षाओं के लिए शीतकालीन अवकाश दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है।

    पत्रकारों से बात करते हुए, मंत्री ने कहा कि विभाग ने पहले ही स्थिति की समीक्षा कर ली है। उन्होंने कहा, हमने इस संबंध में एक बैठक की है और नर्सरी से मिडिल कक्षाओं के लिए शीतकालीन अवकाश दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगे।'

    अभिभावकों और स्कूलों द्वारा किताबों और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं को लेकर उठाई गई चिंताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मामले का भी समाधान कर दिया गया है।

    उन्होंने कहा, इस सिलसिले मं एक बैठक हो चुकी है और आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति को देखते हुए विभाग शैक्षणिक कैलेंडर पर कड़ी नज़र रख रहा है।