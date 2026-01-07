Language
    कश्मीर घाटी में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 12-13 जनवरी को ऊंचे इलाकों में बारिश या बर्फबारी की संभावना

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:05 PM (IST)

    कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण घाटी के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर में धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से शीतलहर तेज ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    चिलेकलां के 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन श्रीनगर अभी भी पहली बर्फबारी का इंतजार कर रहा है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते घाटी के कुछ ऊपरी इलाकों मे ताजा हलकी बर्फबारी के बाद बुधवार को घाटी में मौसम शुष्क रहा और श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में दिन में हलकी धूप भी छाई रही अलबत्ता भीषण ठंड से लोगों को कोई राहत नहीं मिली।

    मौसम विभाग के अनुसार कल यानी वीरवार से घाटी में शीतलहर की स्थिति और तेज़ होने वाली है और अगले चार दिनों तक इसके बने रहने की संभावना है। विभाग अधिकारियों के अनुसार श्रीनगर समेत निचले इ इलाकों में न्यूनतम तापमान –4.0 से –9.0 के बीच रह सकता है, जबकि ऊंचे इलाकों में तापमान आमतौर पर –6 डिग्री से –13 डिगरी के बीच रह सकता है।

    कहीं-कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है

    अधिकारियों के अनुसार अगले दस दिनों यानी 17 जनवरी तक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ को छोड़कर घाटी को कोई बड़ा मौसम सिस्टम प्रभावित करने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, 12-13 जनवरी के आसपास ऊंचे इलाकों में एक कमजोर पश्चमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते कहीं-कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है जबकि इस बीच अधिकांश इलाकों में मौसम ज़्यादातर सूखा रहने की संभावना है।

    बता देते हैं कि 21 दिसंबर से घाटी में सर्दियों के सब से कठिन दौर कहलाने वाले 40 दिवसीय चिलेकलां अपनी आधी पारी यानी 20 दिन पूरा करने वाला है। इस बीच चिलेकलां ने घाटी के ऊपरी इलाकों को 3-4 बार बर्फ की चादर औढ़ा दी है।

    श्रीनगर में लोग पहली बर्फबारी का इंतजार कर रहे

    अलबत्ता श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में अभी तक चिलेकलां कोई कमाल नहीं दिखा पाया है और अभी तक लोग मौजूदा सर्दियों की पहली बर्फबारी का ही इंतजार कर रहे हैं। अलबत्ता इस बीच उच्च पर्वतीय इलाकों के साथ साथ निचले इलाके भी शीत लहर की चपेट में रहे।

    इधर आज भी श्रीनगर समेत घाटी के तमाम स्थानों पर तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.6,काजीगुंड में -0.1,पहलगाम में -7.2,कुपवाड़ा में -3.6, कोकरनाग में -2.3, गुलमर्ग में -7.6, पांपोर में -1.0,श्रीनगर एयरपोर्ट पर -2.2, शौपियां में -4.3 जबकि सोनमर्ग में -10.1 डिग्री सेलसियस रिकार्ड किया गया।