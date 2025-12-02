Language
    कश्मीर में बर्फीली ठंड का कहर, कई शहरों में जमने लगा पानी, स्नोफॉल को लेकर एडवाइजरी जारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:58 AM (IST)

    कश्मीर में ठंड बढ़ गई है, कई शहरों में पानी जमने लगा है। मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, अनावश्यक यात्रा से बचने और गर्म कपड़े पहनने के लिए कहा है।

    कश्मीर में तापमान में लागतार गिरावट आ रही है। सोमवार को गांदरबल जिला के नारा नाग क्षेत्र में एक नाले का पानी बर्फ बन जाने के बाद टुकड़े को उठाकर देखता एक बालक। कश्मीर में जलस्रोत के किनारे अब जमने लगे हैं। l जागरण- साहिल मीर


    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बर्फबारी हुई। मैदानी क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहे। श्रीनगर समेत कश्मीर के सभी क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा। कश्मीर के कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति लाइनें जम गईं हैं।

    कई जल निकायों की सतह पर बर्फ की एक पतली परत जम गई है। पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को प्रशासन और यातायात विभाग ने सलाह दी है कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतें। कश्मीर में रात में बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में लगभग दो डिग्री की वृद्धि हुई।

    रविवार रात बारामूला का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 4.7 डिग्री नीचे दर्ज किया। श्रीनगर-कारगिल मार्ग पर जोजि ला दर्रे के पास मिनीमार्ग क्षेत्र में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। पहलगाम पर्यटन स्थल में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात की तुलना में पांच डिग्री से अधिक की वृद्धि है।

    गुलमर्ग में .3 डिग्री तापमान

    गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 24 घंटे में दो डिग्री की वृद्धि है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री, काजीगुंड -1.0 डिग्री, कुपवाड़ा में- 3.2 डिग्री, कोकरनाग में - 0.2 डिग्री, पांपोर में -3.2 डिग्री, अवंतीपोरा में - 2.0 डिग्री, बड़गाम में - 2.5 डिग्री, अनंतनाग -1.4 डिग्री, बांडीपोरा में - 2.8 डिग्री, गांदरबल में -1.2 डिग्री, सोनमर्ग में -1.4 डिग्री, लद्दाख में, लेह में माइनस -4.6 डिग्री, कारगिल में -3.8 डिग्री और नुब्रा वैली में -3.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया।

    भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी

    मौसम अधिकारियों ने कहा कि जोजि ला पास पर हल्की बर्फबारी से ट्रैफिक में रुकावट नहीं आई, लेकिन आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने दिसंबर के दूसरे सप्ताह पूरी घाटी में बर्फबारी की संभावना जताई है।