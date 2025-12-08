Language
    कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के बीच हल्की बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़, श्रीनगर-लेह हाईवे पर यातायात प्रभावित

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के, लेह मे- 6.2 डिग्री सेलसियस जबकि कारगिल में न्यूनतम तापमान - 5.0 डिग्री सेलसियस रहा।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी के मौसम में सोमवार को उस समय थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला जब सोनमर्ग के थाजवास समेत घाटी के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। हलकी बर्फबारी का यह सिलसिला रविवार देर रात शुरू हुआ जो सोमवार तड़के तक जारी रहा और इस बीच उच्च पर्वतीय इलाके हलके बर्फ की चादर से ढक गए। जिसके चलचे तापमान में और गिरावट आई और श्रीनगर-लेह हाईवे पर यातायात बाधित हो गया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनमर्ग के साथ-साथ ज़ोजिला, बालटाल और मीनामर्ग इलाकों में हल्की और ताज़ा बर्फबारी हुई। कारगिल ज़िले में, द्रास और गुमरी जैसे इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई।

    ताज़ा बर्फ़बारी की वजह से, एहतियात के तौर पर श्रीनगर-लेह हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी गई। एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ज़ोजिला दर्रे पर बर्फबारी की वजह से सड़क यात्रा के लिए असुरक्षित हो गई, जिससे अधिकारियों को हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक रोकना पड़ा।

    बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है

    अधिकारी ने कहा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन ने मौसम के हालात के हिसाब से कनेक्टिविटी ठीक करने के लिए ज़ोजिला इलाके में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ताज़ा बर्फबारी और कम तापमान की वजह से सुबह के समय सोनमर्ग रोड पर फिसलन बनी हुई थी, जिससे आने-जाने वालों के लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था।

    अधिकारियों ने बर्फ़ वाले इलाकों में यात्रा करने वाले ड्राइवरों को सलाह दी है कि वे अपनी गाड़ी के पहियों पर बर्फ़ की चेन का इस्तेमाल करें ताकि फिसलन वाली सड़कों पर बेहतर पकड़ और सुरक्षा बनी रहे। गाड़ी चलाने वालों से यह भी कहा गया है कि जब तक सड़क की हालत ठीक न हो जाए, वे बेवजह यात्रा न करें।

    श्रीनगर-लेह हाईवे पर यातायात फिलहाल बंद

    इस बीच, अधिकारियों ने कहा कि सुबह 10 बजे के बाद मौसम में सुधार हुआ लेकिन श्रीनगर-लेह हाईवे पर यातायात फिलहाल बंद है। उन्होंने कहा कि मार्ग को फिर से खोलने के बारे में अपडेट सड़क की हालत का अंदाज़ा लगाने और बर्फ़ हटाने का काम पूरा होने के बाद जारी किए जाएंगे।

    इस बीच घाटी और लद्दाख गातार भीषण ठंड की चपेट में है और तमाम स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। 

    सोमवार को भी मौसम के यही मिजाज रहे

    घाटी में, शोपियां में सबसे कम तापमान - 4.2 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया, इसके बाद बडगाम, पुलवामा और बारामूला में - 3.1 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया। श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान - 2.4 डिग्री सेलसियस रहा, श्रीनगर एयरपोर्ट में माइनस 3.2 डिग्री सेलसियस, गुलमर्ग में - 2.5डिग्री सेलसियस,सोनमर्ग में माइनस 2.8 डिग्री सेलसियस, काज़ीगुंड और कुपवाड़ा में - 1.2 डिग्री सेलसियस, पंपोर में- 2.0 डिग्री सेलसियस, बांडीपोरा में - 2.2 डिग्री सेलसियस, अवंतीपोरा और अनंतनाग में- 1.4 डिग्री सेलसियस, कोकरनाग एकमात्र ऐसा बड़ा स्टेशन रहा जहां न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेलसियस के साथ जमाव बिंदु से ऊपर रहा इस बीच केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के, लेह मे- 6.2 डिग्री सेलसियस जबकि कारगिल में न्यूनतम तापमान - 5.0 डिग्री सेलसियस रहा

    अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान

    मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान लगाया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान घाटी में मौसम शुष्क बना रहने की संभावना जताई है। सनद रहे कि विभाग ने 13 दिसंबर तक घाटी के मौसम में कोई विशेष परिर्वतन न आने की संभावना जताई है।