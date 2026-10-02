ठंड में कैसे कटेंगे दिन? सर्दियां शुरू भी नहीं हुईं, कश्मीर में बिजली की आंख-मिचौली शुरू; लोग परेशान
घाटी में सर्दियों से पहले ही बिजली का संकट गहरा गया है, जिससे श्रीनगर और शोपियां सहित अन्य जिलों के ...और पढ़ें
HighLights
घाटी में सर्दियों से पहले ही बिजली संकट गहराया, लोग चिंतित।
श्रीनगर और शोपियां में बार-बार बिजली कटौती से जनजीवन प्रभावित।
निवासियों ने विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की अधिकारियों से अपील की।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। सर्दियों की आमद के साथ ही घाटी में बिजली का संकट गहराने लगा है। श्रीनगर के साथ-साथ घाटी के अन्य जिलों में भी बिजली की बार-बार कटौती से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि अभी सर्दियों के मौसम से पहले जब बिजली का यह हाल है तो सर्दियों के मौसम में बिजली की क्या व्यवस्था रहेगी।
दक्षिण कश्मीर के शोपियां के लोगों ने पिछले कुछ दिनों में बार-बार बिजली जाने पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बिजली की अनियमित सप्लाई से घरों में परेशानी हो रही है और तापमान गिरने के साथ-साथ उनके रोज़मर्रा के कामों में भी रुकावट आ रही है।
लोगों का कहना है कि बिजली जाने की समस्या ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई लोगों ने सर्दियों के मौसम से पहले बिजली विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि सर्दियों में आमतौर पर बिजली की मांग बढ़ जाती है।
सर्दियों में कैसे कटेंगे दिन?
शोपियां के रहने वाले मुशताक इहमद मलिक ने कहा, 'अभी सर्दियां शुरू भी नहीं हुई हैं और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बिजली के साथ लुका-छिपी का खेल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई में बार-बार रुकावट आने से लोगों को अपने रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल हो रही है और उन्हें चिंता है कि सर्दियों के महीनों में हालात और खराब हो सकते हैं।
उन्होंने कहा, 'लोग भरोसेमंद बिजली सप्लाई की उम्मीद करते हैं, खासकर तब जब मौसम ठंडा हो रहा हो। लेकिन बार-बार बिजली जाने से परेशानी हो रही है।
सर्दियों में हीटर और दूसरे उपकरणों के लिए बिजली जरूरी
कई निवासियों ने कहा कि बिजली की अनियमित सप्लाई से घर के कामों और रोज़मर्रा की अन्य गतिविधियों पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिना रुकावट बिजली मिलना बहुत ज़रूरी है, खासकर जब घाटी में ठंड का मौसम आ रहा हो, क्योंकि तब लोग हीटिंग और अन्य जरूरी जरूरतों के लिए बिजली से चलने वाले उपकरणों पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं।
निवासियों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि लंबे समय तक या बार-बार बिजली जाने से सर्दियों में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि दक्षिण कश्मीर में इस दौरान तापमान अक्सर काफी गिर जाता है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बार-बार होने वाली बिजली कटौती पर ध्यान देने और शहर में बिजली की ज़्यादा भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित करने की अपील की।
सर्दियों से पहले बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग
मोहम्मद असलम नामक एक और निवासी ने कहा, 'लोग समझते हैं कि तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन विभाग को उन्हें तुरंत ठीक करना चाहिए और किसी भी तय कटौती के बारे में ग्राहकों को जानकारी देनी चाहिए।'
निवासियों ने बिजली विकास विभाग से अपील की कि वे सर्दियों के शुरू होने से पहले बिजली सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं और बार-बार बिजली जाने की समस्या को रोज़ाना की परेशानी बनने से रोकें।