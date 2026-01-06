कश्मीर में 24 घंटों में आग की 11 घटनाएं, दमकल कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा नुकसान

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पिछले 24 घंटों में घाटी के विभिन्न जिलों से आग लगने की 11 घटनाएं सामने आईं। अलबत्ता दमकल कर्मियों की तुरंत कारर्वाइयों के चलते इन घटनाओं में कोई जानी नुकसान नही हुआ। जानकारी के अनुसार,यह घटनाएं श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल जिलों में घटी। बांदीपोरा के अजस क्षेत्र के रावलपोरा मतिपोरा में मंगलवार सुबह एक गौशाला में आग लगने से वह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि मंगवार सुबह ही श्रीनगर के ललित घाट स्थित रायल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के पास सूखी घास में आग लग गई।

उधर गांदरबल जिले में, सफापोरा क्षेत्र के पेहलीपोरा में एक मंजिला जीसीआई शेड में आग लग गई। बडगाम के चार-ए-शरीफ क्षेत्र के वजीबाग से मिली एक अन्य घटना में सोमवार व मंगलवार बीच रात को आग की घटना में वन वृक्षों को नुकसान पहुंचा।

अनंतनाग जिले में कई घटनाएं हुईं, जिनमें डूरू के मंडीपोरा में चिनार के पेड़ में आग लगना और लादिताह्वोट क्षेत्र में गौशाला को नुकसान पहुंचना शामिल है। श्रीनगर के एलडी बाग के पास वजीरबाग इलाके में एक तीन मंजिला आवासीय मकान का एक कमरा आग की घटना में क्षतिग्रस्त हो गया।