कश्मीर में 24 घंटों में आग की 11 घटनाएं, दमकल कर्मियों की तत्परता से टला बड़ा नुकसान

    By Raziya Noor Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:53 PM (IST)

    आग की 11 घटनाएं आई सामने (जागरण फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। पिछले 24 घंटों में घाटी के विभिन्न जिलों से आग लगने की 11 घटनाएं सामने आईं। अलबत्ता दमकल कर्मियों की तुरंत कारर्वाइयों के चलते इन घटनाओं में कोई जानी नुकसान नही हुआ। जानकारी के अनुसार,यह घटनाएं श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल जिलों में घटी। बांदीपोरा के अजस क्षेत्र के रावलपोरा मतिपोरा में मंगलवार सुबह एक गौशाला में आग लगने से वह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि मंगवार सुबह ही श्रीनगर के ललित घाट स्थित रायल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के पास सूखी घास में आग लग गई।

    उधर गांदरबल जिले में, सफापोरा क्षेत्र के पेहलीपोरा में एक मंजिला जीसीआई शेड में आग लग गई। बडगाम के चार-ए-शरीफ क्षेत्र के वजीबाग से मिली एक अन्य घटना में सोमवार व मंगलवार बीच रात को आग की घटना में वन वृक्षों को नुकसान पहुंचा।

    अनंतनाग जिले में कई घटनाएं हुईं, जिनमें डूरू के मंडीपोरा में चिनार के पेड़ में आग लगना और लादिताह्वोट क्षेत्र में गौशाला को नुकसान पहुंचना शामिल है। श्रीनगर के एलडी बाग के पास वजीरबाग इलाके में एक तीन मंजिला आवासीय मकान का एक कमरा आग की घटना में क्षतिग्रस्त हो गया।

    भूसे के दो ढेर जलकर खाक

    सोमवार देर रात अनंतनाग जिले के सल्लर क्षेत्र के शेखपोरा में एक अन्य आवासीय मकान में आग लगने से नुकसान पहुंचा। पुलवामा के ज़ैनापोरा के गुज्जर बस्ती इलाके में भूसे के दो ढेर जलकर खाक हो गए। बुडगाम जिले के सोइबुघ में सोमवार दे रात गैस सिलेंडर में आग लगने की सूचना मिली, जबकि कुपवाड़ा के काज़ियाबाद क्षेत्र के कचलू में एक आवासीय मकान में लगी आग से मकान आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हो गया ।

    संबंधित विभाग अधिकारियों ने बताया कि त्वरित और समन्वित कार्रवाई से सभी घटनाओं पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे जानमाल का भारी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी की मृत्यु नहीं हुई।

    इस बीच, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा महानिदेशक आलोक कुमार ने एक बार फिर जनता से अपील की कि वे अग्नि सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें, बिजली के उपकरणों और गैस सिलेंडरों का सावधानीपूर्वक उपयोग करें और आग लगने की किसी भी घटना की सूचना तुरंत नजदीकी अग्निशमन केंद्र को दें ताकि नुकसान को कम किया जा सके।