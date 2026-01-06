कश्मीर की पर्यटन छवि को मिलेगा बढ़ावा, इस सप्ताह लान्च होगी विशेष वेबसाइट, जानिए किस तरह की होगी जानकारी
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। प्रशासन घाटी की पर्यटन छवि और पहुंच मजबूत करने के लिए इस सप्ताह एक विशेष पर्यटन प्रचार वेबसाइट लान्च करने जा रही है। यह नया प्लेटफार्म पर्यटन प्रचार के लिए एक सिंगल-विंडो पोर्टल के रूप में काम करेगा, जो सभी प्रमुख पर्यटन संबंधी वेबसाइटों को एक डिजिटल प्लेटफार्म के तहत लाएगा। इसका उद्देश्य देश और विदेश में पर्यटकों, यात्रा योजनाकारों और हितधारकों के लिए जानकारी को आसानी से सुलभ बनाना है।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य घाटी के पर्यटन स्थलों, मौसमों, संस्कृति और अनुभवों को चुनिंदा सामग्री के माध्यम से प्रदर्शित करना होगा। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले पर्यटन वीडियो के साथ-साथ परिदृश्य, त्योहारों, साहसिक खेलों और विरासत स्थलों को दर्शाने वाली पेशेवर फोटोग्राफी भी शामिल होगी। वेबसाइट इस सप्ताह जारी होने वाले विस्तृत पर्यटन कैलेंडर का पूरक होगी।
कैलेंडर में घाटी भर में होने वाले कार्यक्रमों, त्योहारों और मौसमी गतिविधियों का विवरण होगा, जिससे पर्यटकों को यात्रा की योजना बनाने और पूरे वर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्लेटफ़ार्म के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, पर्यटन विभाग एक सुनियोजित प्रचार अभियान की योजना बना रहा है।
बड़े पैमाने पर किया जाएगा वेबसाइट का प्रचार
वेबसाइट का प्रचार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। डिजिटल प्रचार के अलावा, व्यापक दृश्यता वाले ऑफ़लाइन विज्ञापन की भी योजना बनाई गई है। कश्मीर पर्यटन को दर्शाने वाले होर्डिंग्स देशभर के प्रमुख हवाई अड्डों पर लगाए जाएंगे, जिनका लक्ष्य प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर आने वाले यात्रियों तक पहुंचना है।
बता देते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी के पर्यटन को हुए नुकसान के बाद यह नया प्रचार अभियान शुरू किया गया है। अधिकारियों ने पर्यटकों के भरोसे पर पड़े प्रभाव को स्वीकार किया और कहा कि विश्वास बहाल करने के लिए कई संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा, आतिथ्य सत्कार और तत्परता अभियान के प्रमुख संदेश बने रहेंगे।
प्रशासन का मानना है कि एक केंद्रित और आधुनिक प्रचार रणनीति पर्यटन को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी। अधिकारियों ने कहा कि विशेष वेबसाइट, कैलेंडर-आधारित योजना और राष्ट्रीय स्तर के विज्ञापन का संयोजन आने वाले महीनों में कश्मीर पर्यटन को अधिक दृश्यमान, संगठित और जीवंत बनाएगा।
