    कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती तौर पर किए गए हैं ये उपाय, सुरक्षा की नई रणनीति

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय किए गए हैं। नई सुरक्षा रणनीति लागू की गई है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। श ...और पढ़ें

    प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को विफल करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती, अतिरिक्त चौकियों की स्थापना और पुलिस को चौकस कर दिया है।सुरक्षा व्यवस्था में काफी सख्ती बरती जा रही है।

    पुलिस और सुरक्षा बल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर तलाशी, वाहनों की जांच और निगरानी तेज कर रहे हैं। सुरक्षा प्रतिष्ठान के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रणनीतिक स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की गहन जांच की जा रही है, जबकि संवेदनशील और असुरक्षित क्षेत्रों में गश्त और क्षेत्र नियंत्रण अभ्यास तेज कर दिए गए हैं।

    ये उपाय एहतियाती तौर पर किए गए हैं और इनका उद्देश्य जन सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दौरान सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करें।”

    श्रीनगर के कई प्रमुख स्थानों पर चौकियां स्थापित

    सुबह से ही श्रीनगर में प्रमुख स्थानों पर स्थापित अतिरिक्त सुरक्षा चौकियों पर वाहनों की गहन जांच की जा रही है।सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के तहत दोपहिया वाहनों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए रोका गया, जबकि कारों और अन्य वाहनों में सवार लोगों की तलाशी ली गई।कड़ी जांच के चलते कुछ स्थानों पर यातायात में थोड़ी देर के लिए रुकावट आई, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही।

    अधिकारियों ने बताया कि बढ़ी हुई सतर्कता एक सुरक्षा अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। उन्होंने कहा, ये उपाय एहतियाती हैं और इनका उद्देश्य आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।' कश्मीर के कई जिलों से भी इसी तरह की सतर्कता और अतिरिक्त निगरानी की सूचना मिली है, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त चेकपॉइंट, रात्रि गश्त और निगरानी गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

    संवेदनशील इलाकों में अचानक से की जा रही जांच

    सुरक्षा बलों को प्रमुख सड़कों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों और व्यक्तियों की अचानक जांच करते देखा गया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में, पुलिस ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर वाहनों की जांच और निगरानी तेज कर दी है।

    अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य गैरकानूनी तत्वों को रोकना, संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना और कश्मीर की मुख्य जीवन रेखा माने जाने वाले इस महत्वपूर्ण राजमार्ग पर यातायात की सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है।श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए नाकाबंदी और गश्त बढ़ा दी गई है।

    संदिग्ध तत्वों की आवाजाही को रोकना उद्देश्य

    कुलगाम के एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'हमारा मुख्य उद्देश्य संदिग्ध तत्वों की आवाजाही को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।' राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर रामबन और अन्य स्थानों से भी गहन तलाशी की खबरें मिली हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है, खासकर राजमार्ग के संवेदनशील हिस्सों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    आवागमन पर नज़र रखने और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए निगरानी दल भी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने यात्रियों से वैध पहचान पत्र साथ रखने और सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। इन उपायों की सफलता के लिए जनता का सहयोग आवश्यक है।

    पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ये कदम शांति और सुरक्षा के हित में उठाए गए हैं।' कश्मीर में स्थिरता बनाए रखने और सामान्य जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बीच सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया गया है।