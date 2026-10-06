कश्मीर में स्कूल के समय में बदलाव नहीं, शिक्षा विभाग ने बताई वजह; ठंड के बावजूद मौजूदा शेड्यूल जारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। घाटी में सुबह के ठंडे मौसम को देखते हुए अभिभावकों की स्कूल के समय में बदलाव की बढ़ती मांगों के बीच, स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कहा है कि मौजूदा शेड्यूल को बदलने की तुरंत कोई योजना नहीं है।

वानी ने कहा कि अभी स्कूल का समय एकेडमिक कैलेंडर और मौसमी हालात को ध्यान में रखकर तय किया गया है, और छात्रों और स्टाफ को बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालना होगा। उन्होंने कहा, 'यह सच है कि अभिभावकों की मांग है कि इस महीने समय में बदलाव आना चाहिए क्योंकि सुबह बहुत ठंड होती है। मांग ठीक है लेकिन हमारा कैलेंडर इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए।' उन्होंने कहा कि विभाग ने इस साल पहले ही टाइमिंग सुबह 9 बजे कर दी है, जबकि पहले गर्मियों में स्कूल का टाइम कई बार बदला जाता था।

अभी स्कूल का टाइम आरामदायक वानी ने कहा, 'पहले गर्मियों में हम दो-तीन बार टाइमिंग बदलते थे और आखिर में हमारी टाइमिंग सुबह 8:30 बजे होती थी। लेकिन इस बार, हमने टाइमिंग सुबह 9 बजे तय की है।' उन्होंने कहा कि अभी स्कूल का टाइम सभी अभिभावकों और छात्रों के लिए भी आरामदायक है।

हालांकि, उन्होंने माना कि सुबहें ठंडी हो गई हैं, लेकिन कहा कि मौसम का पैटर्न बदलता रहेगा, जिसके लिए लोगों को उसी हिसाब से एडजस्ट करना होगा। वानी ने यह भी कहा कि स्कूल समय में बदलाव सालाना दरबार मूव शेड्यूल से जुड़ा है, जिससे पता चलता है कि डिपार्टमेंट नवंबर में टाइमिंग बदलेगा।