कश्मीर में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी, 17 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रभावित रहेंगे ये इलाके; देखें पूरी लिस्ट
केपीडीसीएल ने 17 अक्टूबर से 3 नवंबर तक उत्तर और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में बिजली कटौती की घोषणा ...और पढ़ें
HighLights
केपीडीसीएल ने बिजली कटौती की घोषणा की।
17 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रखरखाव कार्य।
उत्तर-दक्षिण कश्मीर के कई क्षेत्र प्रभावित।
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केपीडीसीएल ने घोषणा की है कि 17 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच, सात 33 केवी पावर लाइनों के शटडाउन के कारण, उत्तर और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में अलग-अलग तारीखों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच बिजली कटौती रहेगी।
केपीडीसीएल के डिस्ट्रीब्यूशन चीफ इंजीनियर के अनुसार, 17 अक्टूबर को 33 केवी, सिडको लाइन के शटडाउन से रोहामा, पंजला, शुतलु, त्रागपोरा, चकलू, नदीहाल, अकुआ, पीएचई, लडूरा, सिंचाई विभाग (इरीगेशन) और सीर, तथा इनके आस-पास के इलाके प्रभावित होंगे। 33 केवी अमरगढ़-आरामपोरा लाइन 19 अक्टूबर को बंद रहेगी, जिससे पंजिपोरा, हरितार, ह्यगाम, तरज़ू, शेर कालोनी, महाराजपोरा और पीएचसी तारज़ू, तथा इनके आस-पास के इलाके प्रभावित होंगे।
33 केवी अमरगढ़-नौपोरा लाइन के शटडाउन के कारण 21, 27 और 31 अक्टूबर को नौपोरा, अलसफा कॉलोनी, मज़बुग, रेबन, मालपोरा, फ्रूट मंडी, अस्पताल, सीलो, ब्राथ, शांगेरगुंड, कॉलेज, बोमाई, लोगरीपोरा, बहरामपोरा, बाबगुंड, हैदर कालोनी, गुलाबाद और आवश्यक सेवाओं वाले इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
17 अक्टूबर को इन इलाकों में बिजली रहेगी गुल
17 अक्टूबर को 33 केवी अमरगढ़-सोपोर लाइन के शटडाउन से मॉडल टाउन, आरामपोरा, आवश्यक सेवाओं वाले इलाके, कोर्ट रोड, खांडे, कापड़ा, नूरबाग और ओल्ड मॉडल टाउन, तथा इनके आस-पास के इलाके प्रभावित होंगे।
इसी तरह, 33 केवी अमरगढ़-बांदीपोरा लाइन 24 और 29 अक्टूबर तथा 3 नवंबर को बंद रहेगी, जिससे दूरू, डेंजरपोरा, शिवा, वटलाब, वारपोरा, कुनुसा, हथलांगू, तुज्जर, श्राइन, हरवान और आदिपोरा, तथा इनके आस-पास के इलाके प्रभावित होंगे।
21 अक्टूबर को पम्पोर-लेथपोरा लाइन बंद
दक्षिण कश्मीर में, 17 अक्टूबर को 33 केवी पम्पोर-ख्रेव लाइन बंद रहने से शार, वहाब साहब और बाथेन के साथ-साथ आस-पास के इलाकों पर भी असर पड़ेगा। 21 अक्टूबर को 33 केवी पम्पोर-लेथपोरा लाइन बंद रहेगी, जिससे सम्बूरा, लेथपोरा, सीआरपीएफ-लेथपोरा, लाधू, कोनिबल, चंधारा और एलआईसी के साथ-साथ आस-पास के इलाके प्रभावित होंगे। ये सभी निर्धारित शटडाउन संबंधित तारीखों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेंगे