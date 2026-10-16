कश्मीर में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी, 17 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रभावित रहेंगे ये इलाके; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केपीडीसीएल ने घोषणा की है कि 17 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच, सात 33 केवी पावर लाइनों के शटडाउन के कारण, उत्तर और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में अलग-अलग तारीखों पर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच बिजली कटौती रहेगी।

केपीडीसीएल के डिस्ट्रीब्यूशन चीफ इंजीनियर के अनुसार, 17 अक्टूबर को 33 केवी, सिडको लाइन के शटडाउन से रोहामा, पंजला, शुतलु, त्रागपोरा, चकलू, नदीहाल, अकुआ, पीएचई, लडूरा, सिंचाई विभाग (इरीगेशन) और सीर, तथा इनके आस-पास के इलाके प्रभावित होंगे। 33 केवी अमरगढ़-आरामपोरा लाइन 19 अक्टूबर को बंद रहेगी, जिससे पंजिपोरा, हरितार, ह्यगाम, तरज़ू, शेर कालोनी, महाराजपोरा और पीएचसी तारज़ू, तथा इनके आस-पास के इलाके प्रभावित होंगे।

33 केवी अमरगढ़-नौपोरा लाइन के शटडाउन के कारण 21, 27 और 31 अक्टूबर को नौपोरा, अलसफा कॉलोनी, मज़बुग, रेबन, मालपोरा, फ्रूट मंडी, अस्पताल, सीलो, ब्राथ, शांगेरगुंड, कॉलेज, बोमाई, लोगरीपोरा, बहरामपोरा, बाबगुंड, हैदर कालोनी, गुलाबाद और आवश्यक सेवाओं वाले इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

17 अक्टूबर को इन इलाकों में बिजली रहेगी गुल 17 अक्टूबर को 33 केवी अमरगढ़-सोपोर लाइन के शटडाउन से मॉडल टाउन, आरामपोरा, आवश्यक सेवाओं वाले इलाके, कोर्ट रोड, खांडे, कापड़ा, नूरबाग और ओल्ड मॉडल टाउन, तथा इनके आस-पास के इलाके प्रभावित होंगे।