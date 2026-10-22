बिजली कटौती के लिए रहें तैयार, श्रीनगर से सोनमर्ग तक कई इलाकों में 31 अक्टूबर तक पावर कट; देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। केपीडीसीएल ने आने वाले दिनों में घाटी के कई इलाकों में बिजली कटौती की घोषणा की है। केपीडीसीएल के चीफ इंजीनियर (डिस्ट्रीब्यूशन) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 33 केवी अलास्टेंग नागबल लाइन पर शटडाउन लिया जाएगा। इसके चलते 31 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक शुहामा, बकुरा, डारेन्ड, फेथापोरा, गडूरा, तुलबाग, चुन्दिना, सलूरा, शेरपथरी और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इसी तरह, 33 केवी अलास्टेंग जकुरा लाइन पर शटडाउन के कारण 25 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक पंडाच, पठान कालोनी, गुलाबाग, मीर मोहल्ला, उमरहैयर, नौबुघ, अहमद नगर, 90 फीट रोड, खलमुल्लाह और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

27 और 29 अक्टूबर को पांच घंटे बिजली कटौती 33केवी अलास्टेंग पावर हाउस लाइन पर शटडाउन लिया जाएगा, जिसके चलते 27 और 29 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक बीहामा, आरामपोरा, आर्च, नूनर, मानिगाम, डुडरहामा, मलशैबाग, वायिल, गुतलीबाग और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इसी तरह, 33 केवी कंगन-वुसन लाइन को शटडाउन के कारण बंद रखा जाएगा, जिससे 27 और 29 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक वुसन, प्रेंग, मानिगाम, हरिपुरा, चत्तरगुल और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

कंगन और आसपास के इलाकों में बिजली कटौती 33 केवी कंगन-कंगन लाइन को शटडाउन के कारण बंद रखा जाएगा, जिससे 23 और 24 अक्टूबर को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक मामेर, वांगथ, कंगन, अखल, बाबा नगरी और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इसी तरह, 33 केवी कंगन-सुरफ्राव लाइन को शटडाउन के कारण बंद रखा जाएगा, जिससे 23 और 24 अक्टूबर 2026 को सुबह 09 बजे से दोपहर 02 बजे तक सुरफ्राव, गुंड, कुल्लन, गगनगीर, सोनमर्ग, फ्राव, गनीवान और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

गुरेज के कई इलाकों में 24 अक्टूबर को बिजली बंद इसी प्रकार, 33 केवी बदमपोरा-तुलमुल्ला टैप लाइन को शटडाउन के कारण बंद रखा जाएगा, जिससे 23 और 27 अक्टूबर 2026 को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक तुलमुल्ला, डेंजरपोरा, लारसुन और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

इसी तरह, 33 केवी पोतुशई-गुरेज़ लाइन को शटडाउन के कारण बंद रखा जाएगा, जिससे 24 अक्टूबर 2026 को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक वानपोरा, दावर, एनएचपीसी, त्रागबल, पीरबाबा, कंज़लवान, बागतोर, कोरागबल, राजदानटॉप और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

अवंतीपोरा और पहलगाम के कई इलाकों में बिजली बंद केपीडीसीएल के अनुसार 33 केवी अवंतीपोरा-अवंतीपोरा लाइन को शटडाउन (बंद) रखा जाएगा, जिसके कारण 24 और 27 अक्टूबर 2026 को सुबह 09 बजे से दोपहर 03 बजे तक अवंतीपोरा, जबवारा, बारसू, मलंगपोरा, पदगामपोरा, बेगपोरा, मिदूरा, बोहू और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।