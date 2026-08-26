कश्मीर पोनी को मिली राष्ट्रीय पहचान, वैज्ञानिकों ने रचा इतिहास; नई स्वदेशी घोड़ा नस्ल के रूप में पंजीकृत

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर की वादियों में सदियों से अपनी खास पहचान रखने वाले ‘कश्मीर पोनी’ को अब देश की स्वदेशी अश्व नस्ल के रूप में राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर (सकासट-के ) के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से कश्मीर पोनी का आधिकारिक तौर पर नई स्वदेशी घोड़ा नस्ल के रूप में पंजीकरण किया गया है।

इस उपलब्धि को जम्मू-कश्मीर की समृद्ध पशु आनुवंशिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता माना जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर) के नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीएजीआर), करनाल ने कश्मीर पोनी को नस्ल के रूप में मान्यता प्रदान की है।

यह निर्णय सात अगस्त 2026 को आयोजित आइसीएआर ब्रीड रजिस्ट्रेशन कमेटी की 14वीं बैठक में लिया गया। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को कश्मीर पोनी का मूल क्षेत्र (होम ट्रैक्ट) घोषित किया गया है। नस्ल को इंडिया_ हार्स_0700_ कश्मीरी_07009 एक्सेसन नंबर दिया गया है।

वैज्ञानिकों की मेहनत लाई रंग कश्मीर पोनी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के इस प्रयास का नेतृत्व सकासट-के के पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के प्रमुख डॉ. सैयद शनाज ने किया। शोध और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में डा मुजामिल अब्दुल्ला, सहायक प्रोफेसर, एमआरसीएसजी, डा अकील यूसुफ वानी, डा नाजिश रिजवान और डा. खुशबू जावेद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अध्ययन को आइसीएआर- एनबीएजीआर, करनाल के वैज्ञानिकों का भी मार्गदर्शन मिला। परियोजना के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डा एके मिश्रा ने शोध कार्य में वैज्ञानिक सहयोग प्रदान किया। वहीं, अध्ययन के जमीनी स्तर के कार्यों में पशुपालन विभाग के अधिकारियों का सहयोग भी अहम रहा।

संरक्षण के साथ रोजगार की उम्मीद कश्मीर पोनी की नस्ल के रूप में मान्यता केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि कश्मीर की पारंपरिक पशु विरासत को संरक्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय पंजीकरण के बाद इस नस्ल के वैज्ञानिक संरक्षण, योजनाबद्ध प्रजनन और टिकाऊ उपयोग की संभावनाएं बढ़ेंगी।



इसके अलावा कश्मीर पोनी की विशिष्ट खूबियों और उपयोगिता को देखते हुए भविष्य में इसे स्थानीय स्तर पर आजीविका और रोजगार के नए साधन विकसित करने से भी जोड़ा जा सकता है।