सुबह 9 बजे स्कूल क्यों? कश्मीर में स्कूल टाइमिंग बदलने की मांग, 6 अक्टूबर से और गिरेगा पारा; बर्फबारी का भी अलर्ट

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर के अभिभावकों ने स्कूल शिक्षा निदेशक, कश्मीर से स्कूल के समय में बदलाव करने की अपील की है, क्योंकि सुबह के समय ठंड बढ़ रही है और घाटी में मौसम बदलने का अनुमान है। यह अनुरोध 6 अक्टूबर से शुरू होने वाले मौसम के बदलाव से पहले किया गया है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर हल्की बारिश, आंधी और तेज़ हवाओं के साथ-साथ ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। 9 अक्टूबर से और ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है।

अभिभावकों का कहना है कि सुबह जल्दी स्कूल शुरू होने से छोटे बच्चों को खास तौर पर परेशानी होती है, जिन्हें समय पर स्कूल पहुँचने के लिए सुबह की ठंड में घर से निकलना पड़ता है। उनका कहना है कि स्कूल शुरू होने का समय सुबह 10 बजे करने से ठंड के महीनों में बेहतर शेड्यूल मिल सकेगा।

एक बच्चे के पिता आशिक अनवर ने कहा कि सुबह की ठंड के कारण छोटे छात्रों के लिए जल्दी यात्रा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, 'बच्चों, विशेषकर निचली कक्षाओं के बच्चों के लिए, कम तापमान में सुबह जल्दी घर से निकलना मुश्किल होता है। सुबह 10 बजे स्कूल शुरू होने से उन्हें तैयार होने और बेहतर मौसम में आने-जाने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा।

कश्मीर में स्कूलों का समय अलग-अलग मौजूदा शेड्यूल के तहत, श्रीनगर म्युनिसिपल सीमा के अंदर के स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलते हैं, जबकि म्युनिसिपल सीमा के बाहर और कश्मीर डिवीज़न के अन्य हिस्सों में स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलते हैं।