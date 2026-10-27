कश्मीर में 21 इंचार्ज जूनियर असिस्टेंट को झटका, अभी नहीं होंगे नियमित



राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर संभाग में जल शक्ति विभाग के इंचार्ज जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्यरत 21 कर्मचारियों के नियमितीकरण को सरकार ने फिलहाल खारिज दिया है।

विभाग का तर्क है कि निर्धारित पदोन्नति कोटे में कोई खाली पद उपलब्ध नहीं है, इसलिए मौजूदा नियमों के तहत उन्हें नियमित करने का आधार नहीं बनता है। विभाग के एक आदेश में बताया गया कि भर्ती नियमों, कैडर की स्थिति, पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्देशों पर विचार किया गया।

ये 21 कर्मचारी पहले अर्दली के पदों पर कार्यरत थे। इनमें 12 कर्मियों को 16 मई 2023 और नौ को 31 जुलाई 2025 के आदेश से यह जिम्मेदारी दी गई। सभी 21 कर्मचारियों ने 28 दिसंबर 2022 कोटाइपराइटिंग टेस्ट पास किया था।