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    15 अगस्त से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा का अभेद्य किला, IGP बोले- 'बेफिक्र होकर मनाएं जश्न, सुरक्षा हम संभालेंगे'

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 01:29 PM (IST)

    कश्मीर जोन के आईजीपी वीके बिरदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दक्षिण कश्मीर में बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजामों की घोषणा की। ...और पढ़ें

    स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा का कड़ा पहरा, आईजीपी बिरदी ने जनता से की जश्न में शामिल होने की अपील। फोटो: साहिल मीर

    स्वतंत्रता दिवस से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा का कड़ा पहरा, आईजीपी बिरदी ने जनता से की जश्न में शामिल होने की अपीलफोटो: साहिल मीर

    HighLights

    1. दक्षिण कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा इंतजाम।

    2. आईजीपी बिरदी ने जनता से निर्भीक होकर जश्न मनाने को कहा।

    3. सुरक्षा बल शांतिपूर्ण समारोह सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) वीके बिरदी ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण कश्मीर के सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा के पुख्ता और बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं।

    IGP कश्मीर ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ कहा कि सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ समारोह स्थलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसके आसपास के पूरे इलाके को भी सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। पुलिस का मकसद है कि 15 अगस्त के सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हों।

    सुरक्षा में कोई चूक नहीं होगी

    आईजीपी ने कहा, 'दक्षिण कश्मीर के सभी जिलों में मल्टी-लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। न केवल वेन्यू पर, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी।' उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी उसी तर्ज पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।

    पुलिस, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसियां आपस में तालमेल बनाकर काम कर रही हैं। हर जिले में नाके बढ़ा दिए गए हैं, वाहनों की सघन चेकिंग हो रही है और संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। ड्रोन सर्विलांस और सीसीटीवी से भी निगरानी की जा रही है।

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    ये पुलिस का नहीं, जनता का जश्न

    सुरक्षा के साथ-साथ आईजीपी कश्मीर बिरदी ने लोगों से एक दिल छू लेने वाली अपील भी की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की जनता का त्योहार है।

    उन्होंने कहा, 'यह लोगों का कार्यक्रम है। पुलिस सिर्फ एक आयोजक के रूप में काम करती है। चूंकि यह लोगों का कार्यक्रम है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस समारोह में बड़ी संख्या में भाग लें और इसे सफल बनाएं।'

    बिरदी के इस बयान का मकसद साफ है - घाटी में लोगों के दिलों में देशभक्ति के जज्बे को और मजबूत करना और उन्हें यह भरोसा दिलाना कि सुरक्षा बल हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, आप बेफिक्र होकर जश्न में शामिल हों।

    दक्षिण कश्मीर में हालिया हमलों पर भी बोले

    जब पत्रकारों ने आईजीपी बिरदी से दक्षिण कश्मीर में हुए हालिया हमलों के बारे में सवाल पूछा, तो उन्होंने बेहद संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो सभी मामले जांच का विषय हैं और इस समय उस पर बात करना उचित नहीं होगा।

    उन्होंने कहा, 'वो जांच का मामला है, इस समय इस पर बात करने का समय नहीं है।' उनके इस बयान से साफ है कि पुलिस का पूरा फोकस इस समय स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर है और जांच एजेंसियां अपना काम गोपनीय तरीके से कर रही हैं।

    सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये जिले

    आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर को हमेशा से ही संवेदनशील माना जाता रहा है। अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जैसे जिले सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में 15 अगस्त से पहले पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट है।

    सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने अपने सभी फील्ड के अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने के निर्देश दिए हैं। बाजारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

    कुल मिलाकर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और इस बार का स्वतंत्रता दिवस घाटी में एक नए जोश और जन-भागीदारी के साथ मनाया जाएगा।