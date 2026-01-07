कश्मीर घाटी में हीमोफिलिया रोगियों पर संकट, जीवन रक्षक एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर-आईएक्स दवा नहीं

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। हीमोफिलिया बीरमारी से ग्रस्त रोगियों के संघ ने कहा है कि घाटी भर में हीमोफिलिया के मरीज पिछले एक साल से जीवन रक्षक हीमोफिलिया-रोधी दवाओं की अनुपलब्धता के कारण एक गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।

पिछले आठ वर्षों में पहली बार, एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर-आईएक्स दवा बारह महीने से अधिक समय से श्रीनगर के जीएमसी में अनुपलब्ध है, जिससे सैकड़ों संवेदनशील मरीज़ों जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं,के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। इसमें कहा गया है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और जम्मू एवं कश्मीर चिकित्सा आपूर्ति निगम (जेकेएमएससीएल) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी संबंधित अधिकारियों से बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय में भी ले जाया गया, जिसने तीन अलग-अलग मौकों पर संबंधित विभागों को एंटी-हीमोफिलिक दवाओं की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। खेद की बात है कि इन न्यायिक आदेशों का भी पालन नहीं किया गया है।

दवाओं की उपलब्धता के लिए महीनों से प्रतीक्षा कर रहे ”इस संकट के शुरुआती आठ महीनों के दौरान घाटी की हीमोफिलिया सोसाइटी ने सीमित संसाधनों के साथ, कई लाख रुपये की हीमोफिलिया रोधी दवाएं खरीदीं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को जीवन बचाने के लिए उन्हें उपलब्ध कराया। हालांकि, अब सोसाइटी के सभी वित्तीय संसाधन समाप्त हो चुके हैं और वह इन अत्यंत महंगी दवाओं को खरीदने की स्थिति में नहीं है। लंबे समय से जारी इस कमी के विनाशकारी परिणाम हुए हैं।

बयान में कहा गया है, अधिकांश हीमोफीलिया रोगी, विशेषकर बच्चे, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जिस शिक्षा को वे किसी तरह शुरू करने में कामयाब हुए थे, वह अब उपचार की निरंतर कमी के कारण अधूरी रह गई है। वे अब घर पर बिस्तर पर पड़े हैं। कुछ बच्चों ने कुछ महीने पहले आयोजित अपनी कक्षा 10 की निजी परीक्षाएं भी छोड़ दीं।इसके अतिरिक्त, कई ऐसे मरीज़ जिन्हें तत्काल या आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता थी, वे ये प्रक्रियाएँ नहीं करवा पाए हैं और फैक्टर आईएक्स की उपलब्धता के लिए महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

गंभीर दर्द और जानलेवा रक्तस्राव से पीड़ित हैं मरीज़ ये मरीज़ गंभीर दर्द और जानलेवा रक्तस्राव से पीड़ित हैं, जबकि संबंधित विभाग उदासीनता से ग्रस्त हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दुखद रूप से, कई छोटे बच्चे स्थायी रूप से विकलांग हो चुके हैं।प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक वर्ष से अधिक समय से जेकेएमएससीएल फैक्टर आईएक्स की आपूर्ति करने में विफल रहा है। इसके बजाय, निगम ने नामित तकनीकी समिति की अनिवार्य सहमति प्राप्त किए बिना एक पसंदीदा कंपनी के साथ 600 आईयू क्षमता वाले फैक्टर आईएक्स के लिए दर अनुबंध किया।

विज्ञप्ति के अनुसार इस कंपनी से फैक्टर आईएक्स का एक बैच एनआईबीएल परीक्षण में विफल रहा। इस गंभीर गड़बड़ी के बावजूद, निगम के कुछ व्यक्तियों ने उसी कंपनी से एक और बैच एनआईबीएल परीक्षण के लिए भेजने पर जोर दिया। कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन परीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यह गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्ति इस कंपनी का समर्थन कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में हीमोफीलिया रोगियों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं।