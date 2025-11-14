Language
    कश्मीर में अब तक 130 लोग गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में प्रशासन, 370 जगहों पर छापामारी

    By Naveen Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 09:44 AM (IST)

    श्रीनगर में पुलिस ने आतंकवादियों और अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 370 स्थानों पर छापे मारे और 130 लोगों को हिरासत में लिया। प्रतिबंधित संगठनों का साहित्य और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए गए। यह अभियान घाटी के हर जिले में चलाया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में आतंकियों के रिश्तेदार और अलगाववादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हैं, जो नेटवर्क को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे थे।

    कश्मीर में अब तक 130 लोग गिरफ्तार (जागरण फोटो)

    राज्य ब्यूरो,, श्रीनगर। पुलिस ने आतंकियों और अलगावादियों के पारिस्थितिक तंत्र के खिलाफ अपने अभियान जारी रखते हुए गुरुवार को घाटी के विभिन्न इलाकों में लगभग 370 जगहों पर छापे मारे। लगभग 130 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों का साहित्य, वित्तीय लेन-देन के दस्तावेज और कुछ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

    संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी का यह अभियान वादी के हर जिले में और लगभग हर शहर व कस्बे में संबंधित जिला पुलिस प्रमुख की निगरानी में बीते छह दिनों से चलाया जा रहा है। श्रीनगर में करीब 30 जगहों पर तलाशी ली गई है। आठ लोगों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया है। बारामुला जिले में 22 घरों और अन्य परिसरों की तलाशी ली गई।

    कश्मीर में कई जगहों पर छापे

    जिले में 16 जगहों पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान भी चलाया गया। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में 40 जगहों पर तलाशी ली गई और एक दर्जन लोगों को बंदी बनाया है। जिला शोपियां में 75, अनंतनाग में 30, अवंतीपोरा में 25, पुलवामा में 60, गांदरबल में 20, कुलगाम में 55 जगहों पर तलाशी ली गई है। इन छापों में लगभग 130 लोगों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 26 जिला बारामुला में बंदी बनाए गए हैं।

    आतंकियों के रिश्तेदार हिरासत में

    बंदी बनाए गए तत्वों में अधिकांश आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर, जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हुए पूर्व आतंकी, आतंकियों के रिश्तेदार और प्रतिबंधित जमाते इस्लामी व अन्य अलगाववादी संगठनों से जुड़े लोग और कुछ आतंकियों के रिश्तेदार हैं।

    जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार लोग आतंकवादी व अलगाववादी नेटवर्क को फिर से खड़ा करने के लिए न सिर्फ पैसे का बंदोबस्त कर रहे थे बल्कि नए आतंकियों की भर्ती में भी लगे हुए थे। इसके अलावा ये लोग राष्ट्रविरोधी भावनाओं को भड़काने का भी प्रयास कर रहे हैं। इनकी गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए छापेमारी का यह अभियान चलाया गया है।