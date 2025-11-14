कश्मीर में अब तक 130 लोग गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में प्रशासन, 370 जगहों पर छापामारी

राज्य ब्यूरो,, श्रीनगर। पुलिस ने आतंकियों और अलगावादियों के पारिस्थितिक तंत्र के खिलाफ अपने अभियान जारी रखते हुए गुरुवार को घाटी के विभिन्न इलाकों में लगभग 370 जगहों पर छापे मारे। लगभग 130 लोगों को एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया। बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनों का साहित्य, वित्तीय लेन-देन के दस्तावेज और कुछ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं।

संबंधित पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी का यह अभियान वादी के हर जिले में और लगभग हर शहर व कस्बे में संबंधित जिला पुलिस प्रमुख की निगरानी में बीते छह दिनों से चलाया जा रहा है। श्रीनगर में करीब 30 जगहों पर तलाशी ली गई है। आठ लोगों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया है। बारामुला जिले में 22 घरों और अन्य परिसरों की तलाशी ली गई।

कश्मीर में कई जगहों पर छापे जिले में 16 जगहों पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान भी चलाया गया। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में 40 जगहों पर तलाशी ली गई और एक दर्जन लोगों को बंदी बनाया है। जिला शोपियां में 75, अनंतनाग में 30, अवंतीपोरा में 25, पुलवामा में 60, गांदरबल में 20, कुलगाम में 55 जगहों पर तलाशी ली गई है। इन छापों में लगभग 130 लोगों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 26 जिला बारामुला में बंदी बनाए गए हैं।

आतंकियों के रिश्तेदार हिरासत में बंदी बनाए गए तत्वों में अधिकांश आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर, जमानत पर रिहा होने के बाद पुनः राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हुए पूर्व आतंकी, आतंकियों के रिश्तेदार और प्रतिबंधित जमाते इस्लामी व अन्य अलगाववादी संगठनों से जुड़े लोग और कुछ आतंकियों के रिश्तेदार हैं।