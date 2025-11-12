Language
    कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी के 400 ठिकानों पर पुलिस की 'मेगा रेड', प्रतिबंधित साहित्य और वित्तीय दस्तावेज जब्त

    By Naveen Sharma Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    कश्मीर में पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 400 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 120 लोग हिरासत में लिए गए। यह कार्रवाई आतंकियों और अलगाववादियों के खिलाफ पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करने के लिए की गई। पुलिस ने प्रतिबंधित साहित्य और वित्तीय दस्तावेज जब्त किए। पिछले पांच दिनों में 1500 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए हैं, और 80 आतंकियों की जमानत रद्द करने की अपील की गई है।

    कश्मीर में पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी से जुड़े 400 ठिकानों पर छापेमारी की (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पुलिस ने बुधवार को कश्मीर प्रांत में दक्षिण में कुलगाम से लेकर उत्तर मे कुपवाड़ा तक में प्रतिबंधित जमाते इस्लामी और अन्य अलगाववादी व आतंकी संगठनों से जुड़े लगभग 400 लोगों के घरों और परिसरों पर छापे मारे।इस दौरान लगभग 120 लोगों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

    छापेमारी के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित संगठनो का साहित्य, वित्तीय लेन-देन के दस्तावेज और कुछ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर में आतंकियों और अलगाववादियों के पारिस्थितिक तंत्र के समूल नाश क अभियान के तहत की है।

    बीते पांच दिनो से कश्मीर में जारी छापेमारी के इस अभियान के तहत अब तक डेढ़ हजार के करीब लोगों को हिरासत मे लिया जा चुका है।इनमें से अधिकांश पूर्व आतंकी, जमानत पर रिहा हुए पत्थरबाज व आतंकी, आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर और गुलाम जम्मू कश्मीर में बैठे आतंकियों की मदद करने वाले उनके स्थानीय रिश्तेदार हैं।

    जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जमाते इस्लामी और कुछ अन्य अलगाववादी संगठनों से जुढ़े लोगों ने प्रतिबंध के बावजूद गुपचुप तरीके से अपनी राष्ट्रविरोधी गतिविधियां फिर से शुरु की हैं।

    यह आतंकी व अलगाववादी नेटवर्क को फिर से खड़ा करने के लिए न सिर्फ पैसे का बंदोबस्त कर रहे थे बल्कि नए आतंकियों की भर्ती में भी लगे हुए थे।इसक अलावा यह लोगों में राष्ट्रविरोधी भावनाओं को भड़काने का भी प्रयास कर रहे हैं।इनकी गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए छापेमारी का यह अभियान चलाया गया है।

    उन्होंने बताया कि छापेमारी का यह अभियान श्रीनगर,बारामुला,कुपवाड़ा, सोपोर, बांडीपोर, मागाम, गांदरबल, पुलवामा,अवंतीपोर, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में चलाया गया। जिला शोपियां में 65 जगह छापेमारी की गई।

    इनमें नदीगाम स्थित डा हमीद फैयाज और चित्रीगाम में मुहम्मद यूसुफ फलाही का मकान भी शामिल है। यह दोनों कश्मीर में जमाते इस्लामी के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। कुलगाम में 80, सोपोर व रफियाबाद में 30, अनंतनाग में 40,पुलवामा 55, श्रहनगर में 12, बारामुला व कुपवाड़ा में 65, गांदरबल में 25, अवंतीपोर में 30 जगहों पर छापे डाले गए हैं।

    इसके अलावा वादी में आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते दो दर्जन इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाए गए। हालांकि पुलिस ने पुष्टि नहीं की है,लेकिन संबधित सूत्रों ने बताया कि आज की छापेमारी की कार्रवाई के दौरान 120 लाेगो ंको पूछताछ के िए हिरासत में लिया गया है।

    बीते पांच दिनों से जारी इस अभियान में डेढ़ हजार से ज्यादा लोगों को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस ने जमानत पर रिहा 80 आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्करों की जमानत रद कराने क लिए भी अदालत में आवेदन किया है।