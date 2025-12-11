कश्मीर घाटी में शीत लहर का प्रकोप, जोजि ला दर्रा रहा सबसे ठंडा, माइनस में पहुंचा पारा

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शीत लहर की चपेट में आई कश्मीर घाटी में लोगों को खोई राहत नही पहुंच रही है। बुधवार को भी लगभग सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा।

ज़ोजि ला दर्रा न्यूनतम तापमान –18.0 डिग्री के साथ ठंडा क्षेत्र रहा। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान –5.5 डिग्री , श्रीनगर में –1.9, श्रीनगर एयरपोर्ट पर –3.6 डिग्री , काज़ीगुंड में –1.6, कोरनाग में –1.8, पंपोर में –2.5, बड़गाम में –3.0, अनंतनाग और बांडीपोरा में –2.6, पुलवामा और शोपियां में तापमान क्रमशः –3.7 और –4.3।