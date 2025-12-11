Language
    कश्मीर घाटी में शीत लहर का प्रकोप, जोजि ला दर्रा रहा सबसे ठंडा, माइनस में पहुंचा पारा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:23 AM (IST)

    कश्मीर घाटी में शीत लहर जारी है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को भी लगभग सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे रहा। ज़ोजि ला द ...और पढ़ें

    कश्मीर घाटी में शीत लहर का प्रकोप, जोजि ला दर्रा रहा सबसे ठंडा, माइनस में पहुंचा पारा (File Photo)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। शीत लहर की चपेट में आई कश्मीर घाटी में लोगों को खोई राहत नही पहुंच रही है। बुधवार को भी लगभग सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे बना रहा।

    ज़ोजि ला दर्रा न्यूनतम तापमान –18.0 डिग्री के साथ ठंडा क्षेत्र रहा। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान –5.5 डिग्री , श्रीनगर में –1.9, श्रीनगर एयरपोर्ट पर –3.6 डिग्री , काज़ीगुंड में –1.6, कोरनाग में –1.8, पंपोर में –2.5, बड़गाम में –3.0, अनंतनाग और बांडीपोरा में –2.6, पुलवामा और शोपियां में तापमान क्रमशः –3.7 और –4.3।

    पहलगाम में –3.6 और सोनमर्ग में –1.6 डिग्री दर्ज किया गया। लद्दाख भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। लेह में न्यूनतम तापमान –5.5, कारगिल में –5.1 डिग्री रिकार्ड किया गया। मौसम वैज्ञानियों ने कहा कि घाटी व लद्दाख में चल रही शीत लहर आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना जताई है।