90% से ज्यादा फल ट्रकों के भरोसे! हाईवे बंद हुआ तो सड़ जाएंगे कश्मीर के सेब, अब रेल से ढुलाई पर जोर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। कश्मीर में सेब सीजन शुरू होने से पहले प्रशासन ने बागवानी उपज की ढुलाई व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वर्षों की मेहनत से तैयार सेब की फसल हाईवे जाम, बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ते में फंसकर खराब न हो, इसके लिए अब सड़क परिवहन पर निर्भरता कम कर रेलवे फ्रेट सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

फिलहाल कश्मीर से बाहर भेजी जाने वाली 90 प्रतिशत से अधिक फल उपज ट्रकों के जरिये सड़क मार्ग से जाती है।



सेब सीजन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर हजारों ट्रकों का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में यातायात जाम के साथ बारिश, भूस्खलन अथवा अन्य कारणों से हाईवे बंद होने पर फल की खेप रास्ते में फंसने का खतरा बना रहता है।

फल जितनी देर रास्ते में रहेगा, उसके खराब होने और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका उतनी ही बढ़ेगी। इसे देखते हुए प्रशासन लंबी दूरी की फल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। रेलवे से भेजी जाएगी बड़ी मात्रा में बागवानी उपज मंडलायुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने सोमवार को कश्मीर से बागवानी उपज की रेलवे के माध्यम से ढुलाई की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में बागवानी उपज को लंबी दूरी तक पहुंचाने के लिए रेलवे अपेक्षाकृत किफायती और प्रभावी विकल्प हो सकता है।

रेलवे का इस्तेमाल बढ़ने से परिवहन लागत में कमी आने के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रकों का दबाव भी कम होगा। जबलीपोरा मंडी से अधिक माल रेलवे से भेजने पर जोर मंडलायुक्त ने अनंतनाग स्थित जबलीपोरा मंडी से अधिकतम संभव मात्रा में बागवानी उपज रेलवे के जरिये भेजने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों से फलों की निश्चित मात्रा रेलवे के माध्यम से भेजने की संभावनाएं तलाशने और बागवानों, व्यापारियों तथा फल संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

बागवानी योजना एवं विपणन विभाग को बागवानों, व्यापारियों, एसोसिएशनों और एग्रीगेटरों के बीच रेलवे फ्रेट सेवाओं के आर्थिक लाभ और उपलब्ध सुविधाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। रो-रो सेवा को प्रभावी बनाने की कवायद बैठक में रेलवे की रोल-ऑन/रोल-आफ यानी रो-रो सेवा को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा हुई। उत्तरी रेलवे के अधिकारियों को फल संगठनों को इस सेवा के तहत ट्रकों के लिए निर्धारित तकनीकी मानकों, अनुमत ऊंचाई, भार सीमा और अन्य आवश्यक शर्तों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

रो-रो व्यवस्था में सामान से लदे ट्रकों को सीधे रेलवे रैक पर चढ़ाकर लंबी दूरी तक ट्रेन से ले जाया जाता है। गंतव्य पर पहुंचने के बाद ट्रक को ट्रेन से उतारकर सड़क मार्ग से मंडी या खरीदार तक पहुंचाया जा सकता है। इससे सेब से लदे पूरे ट्रक को रेलवे के जरिये लंबी दूरी तय कराने का विकल्प उपलब्ध होता है।

ओवरलोड ट्रकों पर सख्ती सड़क मार्ग से भेजी जाने वाली फल खेप के लिए प्रशासन ने ओवरलोडिंग पर सख्त रुख अपनाया है। मंडलायुक्त कश्मीर और आइजीपी ट्रैफिक कश्मीर एम. सुलेमान चौधरी ने फल संगठनों को ट्रक चालकों के बीच निर्धारित भार सीमा के पालन को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ओवरलोडिंग सड़क सुरक्षा और यातायात दोनों के लिए गंभीर खतरा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाईवे पर फंसा फल, बागवान को दोहरी चोट कश्मीर का फल कारोबार समय पर बाजार तक पहुंचने वाली उपज पर काफी निर्भर करता है। हाईवे पर लगने वाला जाम केवल यातायात की समस्या नहीं, बल्कि सीधे बागवान की आमदनी से जुड़ा विषय है। पीक सीजन में मौसम खराब होने और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने पर सैकड़ों-हजारों फल ट्रक रास्ते में फंस सकते हैं।

इससे मंडियों तक पहुंचने में देरी और उपज की गुणवत्ता प्रभावित होने से बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। फल संगठनों ने बैठक में फल मंडियों को रेलवे नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ने और रेलवे के माध्यम से फल परिवहन की सुविधाओं को मजबूत करने की मांग रखी। प्रशासन का लक्ष्य है कि सड़क पर ट्रकों का दबाव घटे, परिवहन लागत नियंत्रित हो और कश्मीर के बागवानों की महीनों की मेहनत हाईवे जाम या खराब मौसम में फंसने के बजाय समय पर देशभर की मंडियों तक पहुंचे।

बागवानों के लिए लाभ बागवानों के लिए लंबी दूरी की ढुलाई में परिवहन लागत कम होने से प्रति खेप बचत की संभावना।

हाईवे जाम, भूस्खलन और खराब मौसम से होने वाली देरी का जोखिम कम।

समय पर मंडियों तक पहुंचने से फल खराब होने और गुणवत्ता घटने की आशंका कम।

बड़े पैमाने पर एक साथ खेप भेजने से परिवहन व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो सकती है।