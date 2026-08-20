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ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर कश्मीर में प्रशासन हाई अलर्ट, नमाज के लिए हजरतबल समेत बड़े दरगाहों पर होंगे खास इंतजाम

By Rahul Sharma Edited By: Sushil Kumar
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:50 AM (IST)

कश्मीर प्रशासन ईद मिलाद-उन-नबी और जुमे की नमाज के लिए हाई अलर्ट पर है, जिसमें संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की।

ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर कश्मीर में प्रशासन हाई अलर्ट। फोटो जागरण

ईद मिलाद-उन-नबी को लेकर कश्मीर में प्रशासन हाई अलर्ट। फोटो जागरण

HighLights

  1. संभागीय आयुक्त ने ईद मिलाद-उन-नबी की तैयारियों की समीक्षा की।

  2. हजरतबल दरगाह पर एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं की उम्मीद।

  3. बिजली, पानी, परिवहन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। ईद मिलाद-उन-नबी और उसके बाद आने वाले जुमे के मद्देनजर कश्मीर संभाग में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में बुधवार को डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें कश्मीर घाटी के सभी बड़े मस्जिदों और दरगाहों पर इंतजामों का जायजा लिया गया।

बैठक में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसएसपी, वीसी एलसीएमए और केपीडीसीएल, जल शक्ति विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी, फूड सेफ्टी, लीगल मेट्रोलॉजी, वक्फ बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और ट्रैफिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ प्रमुख दरगाहों के धार्मिक प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

डिवीजनल कमिश्नर ने जिन प्रमुख धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, उनमें हजरतबल दरगाह, जनाब साहिब सौरा, असर-ए-शरीफ कलशपोरा, अहम-ए-शरीफ बांडीपोरा, काबामार्ग अनंतनाग और पेठमखामा बडगाम के अलावा वे सभी मस्जिदें और दरगाहें शामिल हैं, जहां रात की इबादत के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद है।

सबसे ज्यादा जोर हजरतबल दरगाह के इंतजामों पर दिया गया, जहां एक लाख से ज्यादा मुस्लिम भाइयों के नमाज और शब-ख्वानी में शामिल होने का अनुमान है। गर्ग ने संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिया कि इस पूरे मौके पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होनी चाहिए।

बिजली-पानी और ट्रांसपोर्ट को लेकर बड़े निर्देश

डिवीजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग ने चीफ इंजीनियर केपीडीसीएल को हजरतबल में निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने और डीजी सेट के जरिए पुख्ता बैकअप रखने का निर्देश दिया। यही नहीं उन्होंने जल शक्ति विभाग को पीने के पानी के पर्याप्त पॉइंट बनाने और इमरजेंसी के लिए वाटर टैंकर तैयार रखने को कहा।

नमाजियों की सहूलियत के लिए एसएससीएल, एसआरटीसी और एआरटीओ को भी पर्याप्त बसें और ई-ऑटो चलाने के निर्देश दिए गए, जिनमें देर रात तक सेवाएं भी शामिल होंगी। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर को अलग-अलग जिलों से आने वाले लोगों के लिए जाम से बचने और सुचारू आवाजाही के लिए पूरा रूट प्लान तैयार करने को कहा गया।

टेंट, सफाई, सेहत और सुरक्षा का भी पुख्ता प्लान

अंशुल गर्ग ने वक्फ बोर्ड को सभी तय धार्मिक स्थलों पर पहले से टेंट लगाने के निर्देश देते हुए कमिश्नल कमिश्नर ने एसएमसी को हजरतबल दरगाह और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर सफाई और सैनिटेशन अभियान चलाने को कहा।

इसके अलावा उन्होंने लोगों की सेहत को देखते हुए बाजारों और धार्मिक स्थलों के आसपास खाने की क्वालिटी, साफ-सफाई और कीमतों पर नजर रखने के लिए जॉइंट मार्केट-चेकिंग टीमें तैनात करने का आदेश दिया। गर्ग ने साफ कहा कि मिलावट या ज्यादा दाम वसूलने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी।

हेल्थ डिपार्टमेंट को मेडिकल कैंप लगाने और रोस्टर के हिसाब से स्टाफ तैनात करने के निर्देश देते हुए डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को भी किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए संवेदनशील और अहम जगहों पर फायर टेंडर की तैनाती सुनिश्चित बनाने को कहा। बैठक में मौजूद धार्मिक नेताओं ने प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों पर संतोष जताया।