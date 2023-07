Kargil Vijay Diwas 2023: द्रास में कारगिल शहीदों को किया नमन, युद्ध स्मारक पर जवानों ने की पुष्पांजलि अर्पित

लद्दाख, एजेंसी। Kargil Vijay Diwas 2023: देश 24वां 'कारगिल विजय दिवस' मना रहा है। यह खास दिन देश के वीर सपूतों को समर्पित है, जिन्होंने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई, 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराया था। इसी उपलक्ष्य में आज भारत के विभिन्न जिलों में सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है।

लद्दाख में 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल विजय दिवस पर द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न जाबांजों ने युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय सेना (Indian Army) के हाथों करारी हार के महज 78 दिनों के अंदर पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हो गया।

#WATCH | Ladakh: Wreath laying ceremony being held at Kargil War Memorial in Drass on Kargil Vijay Diwas, to pay tribute to soldiers who lost their lives in the 1999 Kargil War. pic.twitter.com/qeVc6ynpIQ