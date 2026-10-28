उमर सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, जम्मू-कश्मीर में 458 पदों पर भर्ती; ₹1.12 लाख तक वेतन

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सिविल इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी भर्ती निकली है। उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 458 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें 282 पद जल शक्ति विभाग और 176 पद लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन) के हैं। ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर से शुरू होंगे और 29 दिसंबर अंतिम तारीख निर्धारित की गई है।

भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 6 के अनुसार 35,400 से 1,12,400 रुपये तक वेतनमान मिलेगा। आवेदन के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या अधिसूचना में निर्धारित एएमआइइ के सेक्शन ए और बी की योग्यता आवश्यक है।

आवेदक के पास जम्मू-कश्मीर का वैध डोमिसाइल प्रमाणपत्र होना चाहिए, जो आवेदन की अंतिम तारीख तक उपलब्ध हो। एक जनवरी 2026 को ओपन मेरिट वर्ग के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष, निर्धारित आरक्षित वर्गों के लिए 43 वर्ष और बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 42 वर्ष रखी गई है। अन्य शर्तें अधिसूचना के अनुसार लागू होंगी।