Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार अनदेखी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्टरों में उबाल, 15 दिसंबर को प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:20 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने सरकार की अनदेखी के खिलाफ 15 दिसंबर को प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि सरकार उनकी ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इस चक्का जाम से प्रदेश में परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। फाइल फोटो।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को अपनी "लंबे समय से लंबित" मांगों को लेकर 15 दिसंबर को एक दिन की टोकन हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान कोई भी यात्री वाहन सड़कों पर नहीं उतरेगा। हड़ताल के बाद एसोसिएशन सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम देगी। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो "बड़ा फैसला" लिया जाएगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़न के ट्रांसपोर्टरों ने एकमत होकर हड़ताल करने का फैसला लिया है। विरोध के तौर पर की जा रही इस हड़ताल दोनों संभागों में चक्का जाम रहेगा। 

    उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में अनदेखी दिखाती है तो आंदाेलन को तेज करने का निर्णय लिया जाएगा। युसूफ ने कहा कि बार-बार कोरे आश्वासनों के बाद भी सरकार उनके ज़रूरी मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रही है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर "खत्म होने की कगार पर है।"

     

    उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में चलने वाली ई-बसों का बिना नियम के चलना, फिटनेस और ग्रीन टैक्स में भारी बढ़ोतरी और मनमाने ई-चालान ऐसे गंभीर मुद्दे हैं, जिसने ट्रांसपोर्टरों को परेशान कर रखा है। सरकार के समक्ष बार-बार इन समस्याओं को रखा गया है परंतु इनके हल के लिए अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए।