सरकार अनदेखी के खिलाफ जम्मू-कश्मीर ट्रांसपोर्टरों में उबाल, 15 दिसंबर को प्रदेश में चक्का जाम का ऐलान

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को अपनी "लंबे समय से लंबित" मांगों को लेकर 15 दिसंबर को एक दिन की टोकन हड़ताल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान कोई भी यात्री वाहन सड़कों पर नहीं उतरेगा। हड़ताल के बाद एसोसिएशन सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम देगी। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो "बड़ा फैसला" लिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़न के ट्रांसपोर्टरों ने एकमत होकर हड़ताल करने का फैसला लिया है। विरोध के तौर पर की जा रही इस हड़ताल दोनों संभागों में चक्का जाम रहेगा।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसके बाद भी सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में अनदेखी दिखाती है तो आंदाेलन को तेज करने का निर्णय लिया जाएगा। युसूफ ने कहा कि बार-बार कोरे आश्वासनों के बाद भी सरकार उनके ज़रूरी मुद्दों को सुलझाने में नाकाम रही है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर "खत्म होने की कगार पर है।"