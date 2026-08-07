जम्मू-कश्मीर में अब सैटेलाइट रखेगा खनन माफिया पर नजर, तारिगामी ने अवैध खनन पर दिया Zero Tolerance का अल्टीमेटम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा की पर्यावरण समिति के अध्यक्ष एमवाई तारिगामी ने गुरूवार को अवैध खनन के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की स नीति अपनाने पर जोर देते हुए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सैटेलाइट निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल मानिटरिंग प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

भू-विज्ञान एवं खनन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए तारिगामी ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन जनता की संपत्ति हैं और इनके अनियंत्रित दोहन की अनुमति नहीं दी जा सकती। बैठक में समिति ने बजट सत्र 2026 के दौरान रखी गई सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट और व्यापक लघु खनन नीति-2026 की प्रगति की समीक्षा की। तारिगामी ने विभाग से कागजी निगरानी व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिक, पारदर्शी और तकनीक आधारित निगरानी तंत्र विकसित करने पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि खनिजों के दोहन की प्रक्रिया पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने कहा, 'सैटेलाइट निगरानी, जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग को अवैध खनन के खिलाफ हमारी पहली सुरक्षा पंक्ति बनाना होगा।'