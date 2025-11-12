Language
    जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, टीआरएफ के दो ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, एक ठग भी दबोचा

    By Naveen Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:54 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने टीआरएफ के दो ओवरग्राउंड वर्करों और एक ठग को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है। सुरक्षा बलों की सतर्कता से आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

    अल्ताफ अहमद डार ने लोगों को धोखा देने के लिए अपना एक नकली पहचानपत्र भी बनवा रखा था।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। पुलिस ने मंगलवार काे जिला बडगाम के खानसाहब इलाके में लश्कर ए तैयबा के हिट स्क्वाड द रजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ के दो ओवरग्राउंड वर्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टीअारएफ के 10 पोस्टर मिले हैं।

    इसी दौरान पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में खुद को पुलिस के विशेष अभियान दल एसओजी का अधिकारी बताकर, लोगों से ठगी के आरोपित को भी पकड़ा है।

    संबधित पुलिस अधिकारियों ने बताय कि खानासाहब पुलिस थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने तराजखाल-खानसाहब क्रासिंग पर नाका लगाया था। नाका पार्टी वहां से गुजरने वाले लोगों की जांच कर रही थी। इस दौरान दो युवकों पर नाका पार्टी को संदेह हुआ।

    दोनों को तलाशी के लिए रोका गया और उनके पास से टीआरएफ के 10 पोस्टर मिले। इन दोनों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया।उनकी पहचाान तारिक अहमद तांत्रे पुत्र हबीबुल्लाह तांत्रे और इम्तियाज़ अहमद लोन पुत्र नजीर अहमद लोन के रूप में हुई है। यह दोनों ही खाग खेईपोरा बडगाम के रहने वाले हैं। दोनों से इस खबर के लिखे जाने तक पूछताछ जारी थी।

    इस बीच,पुलवामा में पुलिस ने काकपोरा में खुद को एसओजी का एक अधिकारी बनाकर लोगों को डरा धमकाकर वसूली के आरोपित अल्ताफ अहमद डार पुत्र असदुल्ला डार को पकड़ा है। वह काकपोरा के साथ सटे मारवल का रहने वाला है।

    उसके पकड़े जाने की खबर फैलते ही एक दर्जन से ज्यादा पीड़ितों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर, अल्ताफ अहमद डार द्वारा उनसे की गई वसूली की जानकारी दी। मामले की जानकारी देते हु संबधित अधिकािरों ने बताया कि अल्ताफ अहमद डार ने लोगों को धोखा देने के लिए अपना एक नकली पहचानपत्र भी बनवा रखा था।