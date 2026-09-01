Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स तस्करों की खैर नहीं! LG ने बढ़ाया एक्शन का दायरा, SDM-तहसीलदार भी कर सकेंगे कार्रवाई

By Naveen NawazEdited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 01 Sep 2026 06:01 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को NDPS ...और पढ़ें

LG ने बढ़ाई ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की ताकत! (फाइल फोटो)

LG ने बढ़ाई ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई की ताकत! (फाइल फोटो)

HighLights

  1. राजस्व अधिकारियों को NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार।

  2. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ड्रग्स के खिलाफ रणनीति बदली।

  3. ड्रग्स नेटवर्क पर प्रशासनिक दबाव बढ़ाने का लक्ष्य।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ चल रही जंग अब सिर्फ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक सीमित नहीं रहेगी। नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके स्थानीय नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए प्रशासन ने राजस्व तंत्र को भी सीधे प्रवर्तन व्यवस्था से जोड़ दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और आबकारी विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ-साथ राजस्व विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) एक्ट, 1985 की धारा 41(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया है।

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ प्रशासनिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। अब कार्रवाई का दायरा पुलिस थानों और आबकारी तंत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिला, उप-मंडल और तहसील स्तर पर मौजूद प्रशासनिक मशीनरी भी एनडीपीएस कानून के तहत अधिकृत भूमिका निभा सकेगी।

कौन-कौन अधिकारी अब कार्रवाई कर सकेंगे?

सरकार की अधिसूचना के मुताबिक जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारी और जम्मू-कश्मीर आबकारी विभाग के सभी राजपत्रित अधिकारी धारा 41(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

इसके अलावा राजस्व विभाग के अतिरिक्त उपायुक्त, सहायक आयुक्त राजस्व, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय तहसीलदार और क्षेत्रीय नायब तहसीलदार को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि ये अधिकारी जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश में अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे।

यह प्रावधान खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्व अधिकारियों की पहुंच प्रशासन के निचले स्तर तक होती है। ऐसे में दूरदराज और ग्रामीण इलाकों में ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में सामने आने वाली सूचनाओं पर कार्रवाई के लिए प्रशासन के पास अब अतिरिक्त वैधानिक क्षमता होगी।

धारा 41(2) बनी कार्रवाई का अहम आधार

एनडीपीएस एक्ट की धारा 41 मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में तलाशी और गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 41(2) के तहत सरकार द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारियों को कानून में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने की शक्ति दी जा सकती है।

जम्मू-कश्मीर सरकार की ताजा अधिसूचना इसी प्रावधान के तहत अधिकारियों को अधिकृत करती है। इसका अर्थ यह है कि अधिसूचना में शामिल अधिकारी एनडीपीएस कानून के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में निर्धारित वैधानिक कार्रवाई कर सकेंगे।

हालांकि, इन शक्तियों के साथ कानूनी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही करनी होगी। किसी भी मामले में प्रक्रियात्मक अनुपालना महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एनडीपीएस मामलों में जांच और जब्ती की कानूनी शुद्धता का मुकदमे की आगे की कार्रवाई पर सीधा असर पड़ता है।

ड्रग्स नेटवर्क के खिलाफ अब बढ़ेगा प्रशासनिक दबाव

जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी लंबे समय से सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती रही है। सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर इनके भंडारण, वितरण और सप्लाई नेटवर्क ने समस्या को और जटिल बनाया है।

यही वजह है कि सरकार की नई व्यवस्था को केवल अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के फैसले के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसका वास्तविक महत्व ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को अधिक विकेंद्रीकृत करने में है।

अब जिला मुख्यालय से लेकर उप-मंडल और तहसील स्तर तक प्रशासनिक अधिकारियों को एनडीपीएस कानून के तहत अधिकृत भूमिका मिलने से स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की गति बढ़ सकती है। विशेष रूप से उन इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है जहां पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ राजस्व प्रशासन का मजबूत स्थानीय नेटवर्क मौजूद है।

असली लड़ाई सप्लाई चेन तोड़ने की

ड्रग्स के खिलाफ किसी भी अभियान की सफलता केवल बरामदगी और गिरफ्तारियों की संख्या से तय नहीं होती। असली चुनौती उस पूरी सप्लाई चेन को तोड़ना है जो तस्करों से लेकर स्थानीय वितरकों और उपभोक्ताओं तक फैली होती है।

नई व्यवस्था से जहां कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है, वहीं एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत भी बढ़ेगी। पुलिस, आबकारी और राजस्व विभाग के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और मामलों की प्रभावी जांच इस अभियान की सफलता के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

इसके साथ ही ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है,नशे की गिरफ्त में फंसे युवाओं को वापस मुख्यधारा में लाना। उपचार, पुनर्वास, परामर्श, जागरूकता और रोकथाम के कार्यक्रमों को प्रवर्तन कार्रवाई के साथ आगे बढ़ाना होगा।

जम्मू-कश्मीर में जीरो टॉलरेंस नीति को नया आयाम

उपराज्यपाल प्रशासन का यह फैसला जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को प्रशासनिक स्तर पर और व्यापक बनाने का संकेत देता है। खास बात यह है कि सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में राजस्व प्रशासन को भी औपचारिक रूप से जोड़ दिया है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई शक्तियों का इस्तेमाल जमीनी स्तर पर किस तरह किया जाता है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कितना प्रभावी रहता है।

कुल मिलाकर, यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के स्वरूप को बदलने की क्षमता रखती है। पुलिस की कार्रवाई के साथ प्रशासनिक मशीनरी की वैधानिक ताकत जुड़ने से तस्करी और स्थानीय सप्लाई नेटवर्क पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब कानून का सख्त और निष्पक्ष प्रवर्तन नशा मुक्ति, पुनर्वास और युवाओं को नशे से दूर रखने की व्यापक रणनीति के साथ कदमताल करेगा।