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जम्मू-कश्मीर में प्रमोशन में आरक्षण बहाली की मांग तेज, सीएम उमर से मिले भाजपा विधायक

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Updated: Tue, 25 Aug 2026 02:00 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की मांग तेज हो गई है।

जम्मू-कश्मीर में प्रमोशन में आरक्षण बहाली की मांग तेज (जागरण फोटो)

जम्मू-कश्मीर में प्रमोशन में आरक्षण बहाली की मांग तेज (जागरण फोटो)


HighLights

  1. पदोन्नति में आरक्षण बहाली की मांग तेज

  2. सात भाजपा विधायकों ने सीएम उमर से मुलाकात की

  3. मुख्यमंत्री ने न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की मांग तेज हो गई है। सात विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलकर लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय लेने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल में कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण, बिश्नाह के डा राजीव भगत, रामगढ़ के डा देवेंद्र मन्याल, रामनगर के डा. सुनील भारद्वाज, सुचेतगढ़ के प्रो गारू राम भगत, मढ़ के सुरिंदर कुमार और अखनूर के मोहन लाल शामिल रहे।

विधायकों ने मबताया कि वर्ष 2015 में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाए जाने से आरक्षित वर्ग के हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। कर्मचारियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में कानूनी लड़ाई लड़ी। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, विभिन्न न्यायिक मंचों ने पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने के पक्ष में आदेश दिए हैं।

जीएडी का संबंधित सर्कुलर निरस्त किया जा चुका है। विधायकों ने कहा कि अब कोई तकनीकी बाधा नहीं है, इसलिए सरकार को बिना देरी आरक्षण बहाल करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने मामले की प्राथमिकता पर जांच कर संविधान और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने घाटी में 15 वर्षों से अधिक समय से तैनात आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण के मुद्दे पर भी विचार का भरोसा दिलाया।

 