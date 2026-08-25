जम्मू-कश्मीर में प्रमोशन में आरक्षण बहाली की मांग तेज, सीएम उमर से मिले भाजपा विधायक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने की मांग तेज हो गई है। सात विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने श्रीनगर सचिवालय में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलकर लंबे समय से लंबित इस मुद्दे पर तत्काल निर्णय लेने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल में कठुआ के विधायक डॉ. भारत भूषण, बिश्नाह के डा राजीव भगत, रामगढ़ के डा देवेंद्र मन्याल, रामनगर के डा. सुनील भारद्वाज, सुचेतगढ़ के प्रो गारू राम भगत, मढ़ के सुरिंदर कुमार और अखनूर के मोहन लाल शामिल रहे।

विधायकों ने मबताया कि वर्ष 2015 में पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाए जाने से आरक्षित वर्ग के हजारों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। कर्मचारियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में कानूनी लड़ाई लड़ी। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, विभिन्न न्यायिक मंचों ने पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने के पक्ष में आदेश दिए हैं।