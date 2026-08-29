सर्दियों में अब नहीं होगी बत्ती गुल! जम्मू-कश्मीर में बिजली की कमी 19.1% से घटकर 0.1%, 22 घंटे से ज्यादा हुई सप्लाई

राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सर्दियों की सबसे बड़ी टेंशन अब खत्म होने वाली है। वह दौर जब नवंबर आते ही बिजली कटौती का शेड्यूल जारी होता था, अब बीते दिनों की बात हो गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के ताजा आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की है। आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर का सालाना बिजली घाटा जो 2014-15 में 19.1 प्रतिशत था, वह 2025-26 में घटकर मात्र 0.1 प्रतिशत रह गया है।

यह सिर्फ प्रतिशत का खेल नहीं है। 2014-15 में जम्मू-कश्मीर को अपनी जरूरत से 3095 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली कम मिल रही थी। आज यह कमी घटकर सिर्फ 19 एमयू रह गई है। यानी लगभग 99.9 फीसदी सुधार। इसी अवधि में राष्ट्रीय औसत घाटा भी 4.2 प्रतिशत से घटकर 0.03 प्रतिशत पर आ गया है।

99 प्रतिशत से ज्यादा बिजली मिली मंत्रालय ने इस साल के पहले छह महीनों का महीनावार लेखा-जोखा भी जारी किया है, जो और भी राहत देने वाला है। जनवरी 2026 में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर 1966 एमयू बिजली की जरूरत थी, जिसके मुकाबले 1961 एमयू की आपूर्ति हुई, कमी सिर्फ 0.3 प्रतिशत रही। फरवरी में यह कमी घटकर 0.1 प्रतिशत, मार्च में 0.2 प्रतिशत, अप्रैल में 0.3 प्रतिशत रही। मई में 0.7 प्रतिशत और जून में 0.9 प्रतिशत कमी दर्ज की गई, जो इस छह महीने के दौरान सबसे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी एक प्रतिशत से कम।

जम्मू-कश्मीर के अंदर सिस्टम सुधारा जम्मू-कश्मीर की बिजली की कहानी हमेशा से मौसम से जुड़ी रही है। यहां की 98 प्रतिशत बिजली बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से आती है और 2 से 2.5 प्रतिशत छोटे हाइड्रो से। सर्दियों में बर्फीली नदियों में पानी कम हो जाता है, उत्पादन गिर जाता है, जबकि घरों में हीटर और बुखारी के कारण मांग चरम पर होती है। दिसंबर 2023 में ही प्रदेश की मांग 2800 मेगावाट तक पहुंच गई थी जबकि 1400 मेगावाट का घाटा था।

इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए दो स्तर पर काम हुआ। पहला, केंद्र ने देश की उत्पादन क्षमता को दोगुने से ज्यादा बढ़ा दिया। 2014 में देश की क्षमता 249 गीगावाट थी, जो अब 548.86 गीगावाट हो गई है। 2014 के बाद से 324.7 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी गई है। इसी का नतीजा है कि इस साल एल नीनो के कारण पीक डिमांड 12 प्रतिशत बढ़ने और 270.8 गीगावाट के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बावजूद देशभर में बिजली आपूर्ति बनी रही।

दूसरा, जम्मू-कश्मीर के अंदर सिस्टम सुधारा गया। सबसे बड़ी बीमारी तकनीकी खामी, बिजली चोरी, गलत मीटरिंग और बिल न भरने से होने वाला नुकसान था। 2016-17 में यह 55 प्रतिशत था, जो जम्मू-कश्मीर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के मुताबिक नवंबर 2024 तक घटकर 18.82 प्रतिशत रह गया है। अब बिलिंग और कलेक्शन की क्षमता भी बढ़कर 81 प्रतिशत हो गई है।

सर्दियों के लिए केंद्र ने विशेष इंतजाम किया है। दिसंबर 2023 में ही केंद्रीय पूल से 1500 मेगावाट और शक्ति नीति के तहत 472 मेगावाट, कुल 1972 मेगावाट अतिरिक्त बिजली जम्मू-कश्मीर के लिए आवंटित की गई थी। इसके अलावा जिन राज्यों में सर्दियों में बिजली सरप्लस होती है, उनसे द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।

सुधार सीधे आम परिवारों से जुड़ा इस सुधार का सीधा असर आपके घर की लाइट पर पड़ा है। 2013-14 में ग्रामीण इलाकों में औसतन 12.5 घंटे बिजली मिलती थी, जो 2025-26 में बढ़कर 22.6 घंटे हो गई है। शहरी इलाकों में यह 22.1 घंटे से बढ़कर 23.4 घंटे हो गई है। प्रदेश के 84 प्रतिशत उपभोक्ता घरेलू हैं, इसलिए यह सुधार सीधे आम परिवारों से जुड़ा है।

भविष्य की तैयारी भी बड़ी है। जम्मू-कश्मीर में 18,000 मेगावाट जलविद्युत क्षमता है, जिसमें से 14,867 मेगावाट की पहचान हो चुकी है लेकिन अब तक सिर्फ 3540 मेगावाट यानी 23.81 प्रतिशत का ही दोहन हुआ है। आने वाले 3-4 सालों में पाकल दुल, किरू, क्वार और रत्तले जैसी चार बड़ी परियोजनाओं से 3014 मेगावाट बिजली और जुड़ेगी। इसके अलावा 3284 मेगावाट की चार और परियोजनाएं योजना में हैं।

7125 सरकारी भवनों पर सोलर सोलर पर भी जोर है। अब तक 7125 सरकारी भवनों पर सोलर लग चुका है, जिससे 68.76 मेगावाट बिजली मिल रही है। इसी तरह 16799 घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में सोलर लग चुका है, जिससे 62.11 मेगवाट क्षमता जुड़ी है। इसमें केपीडीसीएल का 34.60 मेगावाट जबकि जेपीडीसीएल का 27.51 मेगावाट का योगदान है।