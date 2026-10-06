जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने नागरिकों के लिए एक एडवाइज़री जारी की है। इसमें साइबर अपराधियों द्वारा पैसे, निजी डेटा और पहचान चुराने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्ज़ी और संदिग्ध सोशल मीडिया विज्ञापनों से सावधान रहने को कहा गया है।

पुलिस के अुसार स्कैमर्स बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म पर स्पान्सर्ड पोस्ट का इस्तेमाल करके धोखे वाले आफर का प्रचार कर रहे हैं। इनमें 10,000 रुपये तक के मुफ़्त गिफ़्ट, भारी छूट और आसान रिटर्न जैसे ऑफ़र शामिल हैं। अक्सर इनके साथ अनजान या संदिग्ध अकाउंट से जरूरी मैसेज और लिंक भी भेजे जाते हैं।

एक लिंक से OTP और बैंक डिटेल पर नजर एडवाइजरी के अनुसार धोखाधड़ी करने वाले जाने-माने ब्रांड्स की नकल करते हैं और विज्ञापनों को असली दिखाने के लिए फर्ज़ी लोगो या मशहूर हस्तियों के नाम का इस्तेमाल करते हैं। पीड़ितों को धोखे वाले लिंक पर भेजा जा सकता है और उनसे संवेदनशील पर्सनल या फ़ाइनेंशियल जानकारी (जैसे वन-टाइम पासवर्ड) देने के लिए मनाया जा सकता है।

लुभावने ऑफर पर भरोसा करने से पहले रहें सावधान पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे आनलाइन विज्ञापनों के सोर्स की जांच करें, ऐसे आफ़र पर शक करें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, और बैंकिंग या अन्य संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें।