प्लानिंग सिस्टम का क्या हुआ? विधायक तारिगामी ने पूछा सवाल, जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सरकार ने बताया पूरा अपडेट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के सत्र में प्रदेश के प्लानिंग सिस्टम को मजबूत और प्रभावी बनाने का मुद्दा उठा। कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने सरकार से पूछा कि बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से प्लानिंग फंक्शन को मजबूत, पुनर्गठित और पुनर्जीवित करने की बात के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

तरिगामी ने यह भी जानना चाहा कि क्या इस संबंध में कोई कैबिनेट निर्णय, सरकारी आदेश या औपचारिक प्रस्ताव तैयार हुआ है। सवाल में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्लानिंग सेल, विकेंद्रीकृत योजना व्यवस्था तथा जिला विकास परिषदों, स्थानीय निकायों और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय का मुद्दा भी उठाया गया। प्लानिंग विभाग की भूमिका और ढांचे की समीक्षा जारी सरकार ने लिखित जवाब में बताया कि प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग विभाग की भूमिका, कार्यात्मक दायित्व और संगठनात्मक व्यवस्था की समीक्षा चल रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और संबंधित प्लानिंग विभाग के बीच विचार-विमर्श जारी है।