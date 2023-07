JK News: राष्ट्रगान का अपमान करने पर श्रीनगर में 14 लोग गिरफ्तार, एलजी मनोज सिन्हा मामले में लिया था संज्ञान

JK News पुलिस ने राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। इन सभी ने बीते माह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में ही राष्ट्रगान का अपमान किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान जब राष्ट्रगान बजाया गया तो वहां कई लोग जानबूझकर सम्मान में खड़े नहीं हुए और कुछ हिलत ढुलते रहे।

JK News: राष्ट्रगान का अपमान करने पर श्रीनगर में 14 लोग गिरफ्तार : जागरण

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: पुलिस ने राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया है। इन सभी ने बीते माह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में ही राष्ट्रगान का अपमान किया था। संबधित अधिकारियों ने बताया कि 25 जून को डल झील किनारे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पैडल फार पीस साइकिल रेस का आयोजन किया था। इसमें वादी के विभिन्न हिस्सों से आए साइक्लिसटों ने भाग लिया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान जब राष्ट्रगान बजाया गया तो वहां कई लोग जानबूझकर सम्मान में खड़े नहीं हुए और कुछ हिलत ढुलते रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका कड़ा संज्ञान लिया और उन्होंने संबधित अधिकारियों को राष्ट्रगान के अपमान पर डांट पिलाई। इसके बाद प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। सेंट्रल जेल श्रीनगर भेजा गया जांच के आधार पर 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है । इनके खिलाफ राष्ट्रगान का अपमान करने व अन्य लोगो को भी इसके लिए उकसाने का आरोप है। इन सभी को सेंट्रल जेल श्रीनगर भेजा गया है और इनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों व जवानों को भी निलंबित उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कुछ अधिकारियों व जवानों को भी निलंबित किया गया है। इन पर समाराेह में अनुशासन और राष्ट्रगान के सम्मान को बनाए रखने के अपने कर्तव्य निर्वाह में असमर्थ रहने का आरोप है। इनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN