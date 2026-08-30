Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जम्मू-कश्मीर के मेडिकल इंटर्न 31 अगस्त से हड़ताल पर, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग, 2023 में हुई थी सिफारिश

By Raziya Noor Edited By: Dallu Slathia
Updated: Sun, 30 Aug 2026 07:00 AM (IST)

जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न 31 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वे अपने भत्ते में ...और पढ़ें

मेडिकल इंटर्न ने 31 अगस्त से हड़ताल का किया एलान। (फाइल फोटो)

मेडिकल इंटर्न ने 31 अगस्त से हड़ताल का किया एलान (फाइल फोटो)

HighLights

  1. एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न 31 अगस्त से हड़ताल पर।

  2. वर्तमान 12,000 रुपये भत्ता बढ़ाने की मुख्य मांग।

  3. समिति ने 25,000 रुपये भत्ता बढ़ाने की सिफारिश की थी।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मेडिकल कालेजों में काम करने वाले एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न 31 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। वे भत्ते में बढ़ोतरी की सरकारी सिफारिशों के बावजूद इसमें देरी के कारण यह कदम उठा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में एक साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करने वाले इन इंटर्न का कहना है कि उन्हें अभी हर महीने सिर्फ़ 12,000 रुपये का भत्ता मिलता है, जो उनके अनुसार देश में सबसे कम में से एक है।

वे भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास लंबित है। इंटर्न का कहना है कि कई राज्यों ने पहले ही अपने भत्ते में संशोधन कर लिया है, जबकि वे जम्मू-कश्मीर में फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

31 अगस्त से काम बंद

एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न अपने-अपने मेडिकल कालेजों में हड़ताल करेंगे और 31 अगस्त से काम बंद कर देंगे। वे काम के मुश्किल घंटों और चुनौतीपूर्ण कामकाजी परिस्थितियों का हवाला दे रहे हैं। जीएमसी डोडा की रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में मेडिकल इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड में संशोधन में जम्मू-कश्मीर सरकार की लगातार देरी पर चिंता जताई है।

इसने उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें मेडिकल इंटर्न का भतात बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि जम्मू-कश्मीर में इंटर्न को अभी भी कम वेतन मिल रहा है।

सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से लगाई गुहार

एसोसिएशन ने कहा, 'यह बढ़ता अंतर उस बुनियादी कार्यबल के प्रति चिंताजनक अनदेखी को उजागर करता है जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा ढांचे को बनाए रखता है।' एसोसिएशन ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इंटर्न को बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है और कठिन क्लिनिकल जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, जबकि उन्हें मिलने वाला आर्थिक मुआवजा बहुत कम है।

इंटर्न ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्वास्थ्य मंत्री से हस्तक्षेप करने और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उनके मासिक भत्ते में संशोधन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

2023 में बढ़ोतरी की सिफारिश

2023 में, इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी और उसने एमबीबीएस और बीडीएस इंटर्न के लिए स्टाइपेंड को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की थी। समिति ने पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टरों से जुड़े भत्ते के मुद्दों पर भी विचार किया था।

अक्टूबर 2024 में, इंटर्न श्रीनगर में मुख्यमंत्री से मिले, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर के इंटर्न और देश के अन्य हिस्सों में उनके समकक्षों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।