कश्मीर में MBBS इंटर्न्स का फूटा गुस्सा, स्टाइपेंड ₹30 हजार करने की मांग, अस्पतालों में दिनभर मरीज हुए परेशान

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर जम्मू-कश्मीर के कई सरकारी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों में एमबीबीएस इंटर्न्स ने सोमवार को मिलकर प्रदर्शन शुरू किया। उनकी मांग है कि उनके मौजूदा मासिक भत्ते को बढ़ाकर 30,000 किया जाए।

जानकारी के अनुसार इंटर्नस ने श्रीनगर, बारामूला, हंदवाड़ा, अनंतनाग, में उक्त मांग को लेकर प्रदर्शन किया। श्रीनगर के बेमिना इलाके में स्थित जेवीसी कालेज में प्रदर्शन कर रहे इंटर्न्स ने कहा कि जब तक अधिकारी उनकी मांग नहीं मानते, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, 'हमारी क्लिनिकल ज़िम्मेदारियों, काम के बोझ और बढ़ते रहने के खर्च को देखते हुए मौजूदा भत्ता काफी नहीं है।' उन्होंने कहा कि इंटर्न रेगुलर तौर पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट, वार्ड, आपरेटिंग थिएटर और आईसीयू में तैनात होते हैं और अपनी ज़रूरी इंटर्नशिप के दौरान मरीज़ों की देखभाल में सीनियर डॉक्टरों की मदद करते हैं।

जीएमसी श्रीनगर के रेजिडेंट डाक्टरों ने भी विरोध कर रहे इंटर्न को सपोर्ट किया है, और उनकी भक्कते में बदलाव की मांग को सही बताया है। क्या बोलीं मंत्री सकीना इटू इस बीच, मंत्री सकीना इटू ने कहा कि सरकार ने मासिक 12,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की मांग पर ध्यान दिया है, और कहा कि इस मामले पर प्रशासन अभी वित्त विभाग के साथ बातचीत कर रही है। पत्रकारों से बात करते हुए, इटू ने कहा कि संबंधित प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले थे और बैठक के बाद, मामले की जांच के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई थी।

उन्होंने कहा, 'उनकी मांग सही है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह गलत है क्योंकि आजकल बहुत महंगाई है। भत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है और हम इसे मानते भी हैं और मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कहा है।' मंत्री ने कहा कि सरकार और सवास्थय विभाग पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं और जब कर्मचारियों की मांग पर पहले से ही विचार किया जा रहा है, तो उन्हें हड़ताल करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

मरीज हुए परेशान इधर, धरने के चलते आज घाटी के सभी अस्पतालों में कामकाज प्रभावित रहा। श्रीनगर के एसएमएचएस, झेलम वेली मेडिकल कालेज, सिकिम्ज, रेनावाड़ी, बरजुल्लाह, छातिरोग अस्पताल, ललदेद व अन्य चिकत्सा केंद्रों में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन अस्पतालों में मरीज परेशानी मेंं अपना उपचार कराने के लिए इधर से उधर संघर्ष करते नजर आए।

शहर में सिथतएसएमएचएस अस्पताल में अपना इलाज करवाने गांदरबल से आए हाजी अब्दुल अजीज नामक एक रोगी ने कहा, 'यहां ओपीड़ी तो खुली है लेकिन अंदर कोई डाक्टर नही मिला। पता चला कि डाक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने हमें बताया था कि रेजिटेंड सीनियर डॉक्टर ओपीडी में आएंगे। हमें यहां लगभग 2.5 घंटे हो गए। लेकिन अभी तक कोई सीनियर डॉक्टर नहीं दिखा।