जम्मू-कश्मीर: 5 दिन में फॉर्म नहीं भरा तो जाएगी नौकरी, लेक्चरर फरहान वजाहत को आखिरी मौका; विभाग का अल्टीमेटम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर के पद पर चयनित फरहान वजाहत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट (पीवीआर) का फॉर्म भरने के लिए पांच दिन का अंतिम समय दिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि तय समय के भीतर फॉर्म पूरा नहीं किया गया तो उनकी चयन प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। खास बात यह है कि विभाग के मुताबिक, उम्मीदवार को फॉर्म भरने का लिंक पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक जरूरी जानकारी जमा नहीं की गई है।

जम्मू-कश्मीर सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 19 अक्टूबर 2026 को जारी नोटिस में फरहान वजाहत को तत्काल पुलिस वेरिफिकेशन की औपचारिकताएं पूरी करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने उन्हें नोटिस जारी होने के पांच दिन के भीतर पीवीआर फॉर्म भरने और प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी प्रशासनिक विभाग को देने को कहा है।

यह नोटिस ऐसे समय आया है, जब उम्मीदवार के पास आवश्यक फॉर्म जमा करने के लिए पहले भी पर्याप्त समय था। अब विभाग ने अंतिम मौका देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस बार लापरवाही भारी पड़ सकती है।

25 फरवरी को जारी हुआ था नोटिस विभाग के नोटिस के अनुसार, फरहान वजाहत को इससे पहले 25 फरवरी 2026 को नोटिस जारी कर अपना मोबाइल नंबर और वैध ईमेल पता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इन संपर्क विवरणों की जरूरत पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए थी।

फरहान वजाहत, वजाहत हुसैन के पुत्र हैं और दरहाल के टोपा डोडाज के निवासी बताए गए हैं। विभाग के निर्देश के बाद उन्होंने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता जमा कर दिया था। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।

पांच दिन में कार्रवाई नहीं की तो रद्द हो सकता है चयन संपर्क विवरण मिलने के बाद 18 जून 2026 को फॉर्म नंबर 162532 के तहत पीवीआर फॉर्म का लिंक तैयार किया गया और उम्मीदवार के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया। इसके बावजूद विभाग का कहना है कि उम्मीदवार ने अब तक आवश्यक विवरण भरकर फॉर्म पूरा नहीं किया है।

यानी संपर्क जानकारी उपलब्ध कराने और फॉर्म का लिंक मिलने के बाद भी पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अधूरी बनी हुई है। इसी देरी को देखते हुए विभाग ने अब सख्त रुख अपनाया है।ताजा नोटिस में विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि फरहान वजाहत को पांच दिन के भीतर पीवीआर फॉर्म भरना होगा। इसके बाद उन्हें प्रशासनिक विभाग को भी सूचित करना होगा कि प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।