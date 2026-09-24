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जम्मू-कश्मीर में 5.73 लाख ST-II प्रमाणपत्र, राजौरी सबसे आगे; श्रीनगर में सिर्फ 46, कठुआ में एक भी नहीं, देखें लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Published: Thu, 24 Sep 2026 03:38 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में बताया कि पहाड़ी जातीय समूहों के 5.73 लाख से अधिक पात्र लोगों को ST-II प्रमाणपत्र ...और पढ़ें

विधायकों ने गुरुवार को कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों और प्राइवेट मेंबर्स बिल पर चर्चा की। फोटो- साहिल मीर

विधायकों ने गुरुवार को कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों और प्राइवेट मेंबर्स बिल पर चर्चा की। फोटो- साहिल मीर

HighLights

  1. जम्मू-कश्मीर में 5.73 लाख से अधिक ST-II प्रमाणपत्र जारी।

  2. पहाड़ी जातीय समूहों के पात्र लोगों को दिए गए प्रमाणपत्र।

  3. राजौरी जिले में सर्वाधिक 3 लाख से अधिक प्रमाणपत्र वितरित।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी जातीय समूहों से संबंधित पात्र लोगों को अब तक 5,73,667 अनुसूचित जनजाति-II (ST-II) प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

सरकार के अनुसार, ये प्रमाणपत्र जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में पात्र लोगों को जारी किए गए हैं। इनमें जम्मू संभाग में 5,04,007 और कश्मीर संभाग में 69,660 प्रमाणपत्र शामिल हैं।

राजौरी में सबसे अधिक 3,01,091

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, राजौरी में सबसे अधिक 3,01,091 ST-II प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसके बाद कुपवाड़ा में 34,224, बारामुला में 29,635, पुंछ में 18,435 और किश्तवाड़ में 17,304 प्रमाणपत्र जारी किए गए।

श्रीनगर में 46 प्रमाणपत्र जारी किए गए

कश्मीर संभाग में गांदरबल में 1,018, पुलवामा में 836, अनंतनाग में 1,290, शोपियां में 1,735, कुलगाम में 347, बडगाम में 336, बांडीपोरा में 193 और श्रीनगर में 46 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

कठुआ में कोई ST-II प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ

वहीं, जम्मू संभाग में जम्मू जिले में 140, उधमपुर में 7, रामबन में 2, सांबा में 1, डोडा में 3, रियासी में 24 और कठुआ में कोई ST-II प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।

सरकार ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में रहने वाले पहाड़ी जातीय समूहों के पात्र लोगों को निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार ST-II प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।