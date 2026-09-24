जम्मू-कश्मीर में 5.73 लाख ST-II प्रमाणपत्र, राजौरी सबसे आगे; श्रीनगर में सिर्फ 46, कठुआ में एक भी नहीं, देखें लिस्ट

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर सरकार ने विधानसभा में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी जातीय समूहों से संबंधित पात्र लोगों को अब तक 5,73,667 अनुसूचित जनजाति-II (ST-II) प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

सरकार के अनुसार, ये प्रमाणपत्र जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में पात्र लोगों को जारी किए गए हैं। इनमें जम्मू संभाग में 5,04,007 और कश्मीर संभाग में 69,660 प्रमाणपत्र शामिल हैं।

राजौरी में सबसे अधिक 3,01,091

जिलावार आंकड़ों के अनुसार, राजौरी में सबसे अधिक 3,01,091 ST-II प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। इसके बाद कुपवाड़ा में 34,224, बारामुला में 29,635, पुंछ में 18,435 और किश्तवाड़ में 17,304 प्रमाणपत्र जारी किए गए।

श्रीनगर में 46 प्रमाणपत्र जारी किए गए

कश्मीर संभाग में गांदरबल में 1,018, पुलवामा में 836, अनंतनाग में 1,290, शोपियां में 1,735, कुलगाम में 347, बडगाम में 336, बांडीपोरा में 193 और श्रीनगर में 46 प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

कठुआ में कोई ST-II प्रमाणपत्र जारी नहीं हुआ वहीं, जम्मू संभाग में जम्मू जिले में 140, उधमपुर में 7, रामबन में 2, सांबा में 1, डोडा में 3, रियासी में 24 और कठुआ में कोई ST-II प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है।