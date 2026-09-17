'हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर लौटें...', NHM कर्मचारियों से मंत्री सकीना इट्टू की अपील, बोलीं- सरकार मांगों पर गंभीर
जम्मू-कश्मीर में 9 दिनों से जारी नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) कर्मचारियों की हड़ताल खत्म करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री सकीना ...और पढ़ें
HighLights
स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू ने NHM कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की।
जम्मू-कश्मीर में NHM कर्मचारी पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर हैं।
सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में पिछले 9 दिनों से जारी नेशनल हेल्थ मिशन (एलएचएम) कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म कराने के लिए सरकार ने अब नरम रुख अपनाया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने वीरवार को हड़ताली कर्मचारियों से हड़ताल खत्म कर ड्यूटी पर लौटने की भावुक अपील की है।
पांपोर में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री सकीना इट्टू ने कहा कि आंदोलन कर रहे कर्मचारी कोई पराए नहीं, हमारे अपने लोग हैं और अपनी मांगों को उठाना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है और इस पर लगातार काम कर रही है।
मंत्री ने बताया कि सरकार और प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के बीच पहले ही कई दौर की बातचीत हो चुकी है। उन्होंने खुद भी कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी हैं। कर्मचारियों ने जो मांग पत्र सौंपे हैं, उन पर संबंधित विभाग को गहनता से जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
भरोसे को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी
सकीना इट्टू ने साफ कहा कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो भी मुद्दे आते हैं, उन पर निश्चित रूप से जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लेंगे और अपनी ड्यूटी पर लौट आएंगे। सरकार उनके लिए जो भी कर सकती है, जरूर करेगी।
उन्होंने आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से यह भी आग्रह किया कि उनकी इस हड़ताल से आम जनता को परेशानी न हो। मंत्री ने कहा कि जनता का डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर बहुत भरोसा है, इस भरोसे को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है।
9वें दिन भी जारी रहा NHM कर्मचारियों का आंदोलन
अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन गुरुवार को लगातार नौवें दिन भी जारी रहा। जम्मू और कश्मीर संभाग के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं।
हड़ताल के लंबा खिंचने से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जहां एनएचएम कर्मचारी ही स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं।
ऐसे में मंत्री की यह अपील इस गतिरोध को तोड़ने की एक अहम कोशिश मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें एनएचएम कर्मचारी संघ पर टिकी हैं कि वे सरकार की इस अपील पर क्या फैसला लेते हैं।