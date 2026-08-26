जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए बड़ी खबर! फसल बीमा योजना तैयार, फल-सब्जी उत्पादक क्षेत्रों पर रहेगा खास फोकस

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू करने की तैयारी पूरी है और अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है, कृषि एवं बागवानी मंत्री जावेद अहमद डार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योजना के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।



टंगमर्ग में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा फल मंडी की आधारशिला रखे जाने के बाद पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में कृषि एवं बागवानी मंत्री ने कहा कि संशोधित बीमा नीति फिलहाल केंद्र सरकार के विचाराधीन है। इस संबंध में गठित सलाहकार समिति अपनी रिपोर्ट कृषि मंत्रालय, भारत सरकार को सौंप चुकी है।



जावेद अहमद डार ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में आयोजित एक आईसीआर सम्मेलन के दौरान उन्हें आश्वासन दिया था कि संशोधित नीति को आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा।

बजट में पहले ही प्रावधान किया जा चुका उन्होंने कहा, “जैसे ही हमें केंद्र से मंजूरी मिलेगी, हम जम्मू-कश्मीर में इस योजना को लागू कर देंगे। इसके लिए बजट में पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।” मंत्री ने कहा कि सरकार फल और सब्जियों के उत्पादन की अपार संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। ऐसे क्षेत्रों में कार्य के प्रति प्रतिबद्ध और बेहतर कार्य संस्कृति में विश्वास रखने वाले अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

फल-सब्जी उत्पादक क्षेत्रों पर खास फोकस उन्होंने कहा, “जहां भी फल या सब्जियों के उत्पादन की संभावनाएं हैं, वहां हम ऐसे अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित कर रहे हैं जो कार्य संस्कृति में विश्वास रखते हैं। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।”