जम्मू-कश्मीर कैबिनेट विस्तार पर बड़ा अपडेट, जल्द भरे जाएंगे उमर सरकार में मंत्रियों के खाली पद, CM ने दिया संकेत

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने वाला है।

श्रीनगर के SKICC में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बात की जानकारी दी। उमर ने कहा कि वह मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर संबंधित अधिकारियों और हाईकमान से लगातार बातचीत कर रहे हैं।

जब पत्रकारों ने उनसे कैबिनेट विस्तार के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि यह कवायद चल रही है और इसे जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 'मैं इस मुद्दे पर संबंधित लोगों से बात कर रहा हूं। यह प्रक्रिया होगी और जल्द ही पूरी हो जाएगी।'

सीएम के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई वरिष्ठ नेताओं और गठबंधन के साथियों को इस विस्तार में जगह मिल सकती है। पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है और कई विधायक मंत्री पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं।

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15 अगस्त पर विस्तार की अटकलों पर लगाया विराम पत्रकारों ने जब मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस के दिन होगा? इस पर उमर अब्दुल्ला ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को विस्तार होने की जो खबरें चल रही हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है।

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वह इस बारे में मंत्री से बात कर रहे हैं और सही समय पर इसका ऐलान किया जाएगा। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि विस्तार 15 अगस्त को नहीं, बल्कि उसके बाद किसी भी दिन हो सकता है, लेकिन इंतजार ज्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा।

गृहमंत्री शाह के संसद में जवाब देने पर बोले सीएम इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी राय रखी। उनसे जब पूछा गया कि खबरें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब दे सकते हैं, तो उन्होंने इसका स्वागत किया।

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यही तो संसद या किसी भी विधानसभा का असली काम है। विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना और सरकार का काम है उन मुद्दों का जवाब देना। अगर जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उठाए गए मुद्दों को संसद में संबोधित किया जाता है और इससे सदन की कार्यवाही फिर से सुचारू रूप से चलने में मदद मिलती है, तो यह एक सकारात्मक कदम होगा।