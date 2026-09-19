21 सितंबर से सदन में क्या पूछेगा विपक्ष? विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस-भाजपा की बैठक, रणनीति पर होगा मंथन

राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा के आगामी शरदकालीन सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए रविवार को अपने-अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है।

विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा रविवार शाम भाजपा विधायकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सत्र के दौरान सरकार को घेरने की पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में शासन और अन्य मुद्दों को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए बैठकें कर रहे शर्मा ने कहा कि भाजपा आम लोगों से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाएगी।

उन्होंने कहा, 'हम कल विधायकों की बैठक कर रहे हैं। हम जम्मू-कश्मीर की जनता से किए गए हर वादे पर सरकार से जवाब मांगेंगे।'

कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक

कांग्रेस ने भी रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्य सचेतक निजामुद्दीन भट ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी के विधायक कल शाम 5 बजे बैठक करेंगे।