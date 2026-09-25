जम्मू-कश्मीर विधानसभा में स्टेटहुड प्रस्ताव पर जोरदार हंगामा, BJP-NC आमने सामने; मेज पर चढ़े विधायक
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य के दर्जे पर चर्चा के दौरान भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हंगामा हुआ। भाजपा ने ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में स्टेटहुड प्रस्ताव पर हंगामा हुआ।
भाजपा ने 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव के संदर्भ का विरोध किया।
हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे स्थगित हुई।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में वर्ष 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव के संदर्भ को लेकर भाजपा सदस्यों ने विरोध जताया। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।
भाजपा के सदस्य सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने 'जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है' और 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है' जैसे नारे लगाए।
हंगामा जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने प्रस्ताव में स्वायत्तता के संदर्भ का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू-कश्मीर के अधिकारों के लिए अपनी मांग उठाती रहेगी।
ऑटोनॉमी के मुद्दे पर भाजपा ने उठाए सवाल
स्टेटहुड के प्रस्ताव के साथ ही सदन में पुराने ऑटोनॉमी प्रस्ताव का मुद्दा भी उठ गया। भाजपा विधायकों ने सवाल किया कि साल 2000 के पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। पवन गुप्ता ने सवाल उठाया कि जब उस समय जम्मू-कश्मीर एक राज्य था और अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो करीब 26 साल पुराने प्रस्ताव को मौजूदा प्रस्ताव के साथ जोड़कर सदन में कैसे चर्चा की जा सकती है।
भाजपा विधायक जस्रोटिया ने सवाल किया कि क्या सरकार सदन में ऑटोनॉमी के मुद्दे पर भी चर्चा करना चाहती है। इसी मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तेज हो गई।
इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने 'छीन के लेंगे अपना हक' के नारे लगाए। जवाब में भाजपा विधायकों की ओर से भी लगातार नारेबाजी की गई।
मेज पर चढ़कर कागज फेंकते भाजपा विधायक (फोटो- साहिल मीर)
वेल में पहुंचे भाजपा विधायक
हंगामा बढ़ने पर भाजपा के कुछ विधायक सदन के वेल में पहुंच गए। इसी दौरान भाजपा विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने मेज पर चढ़कर कागज फेंके। इससे सदन में स्थिति और गरमा गई।
भाजपा की ओर से सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कई नारे लगाए गए। वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी लगातार स्टेटहुड बहाल करने की मांग को लेकर नारेबाजी करते रहे।
कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित
हंगामा बढ़ने पर दोनों पक्षों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी।