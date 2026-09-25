जम्मू-कश्मीर विधानसभा में स्टेटहुड प्रस्ताव पर जोरदार हंगामा, BJP-NC आमने सामने; मेज पर चढ़े विधायक

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया, जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में वर्ष 2000 के स्वायत्तता प्रस्ताव के संदर्भ को लेकर भाजपा सदस्यों ने विरोध जताया। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।

भाजपा के सदस्य सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। उन्होंने 'जहां हुआ बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है' और 'जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है' जैसे नारे लगाए। हंगामा जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने प्रस्ताव में स्वायत्तता के संदर्भ का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू-कश्मीर के अधिकारों के लिए अपनी मांग उठाती रहेगी।

ऑटोनॉमी के मुद्दे पर भाजपा ने उठाए सवाल स्टेटहुड के प्रस्ताव के साथ ही सदन में पुराने ऑटोनॉमी प्रस्ताव का मुद्दा भी उठ गया। भाजपा विधायकों ने सवाल किया कि साल 2000 के पुराने प्रस्ताव को आज के प्रस्ताव के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। पवन गुप्ता ने सवाल उठाया कि जब उस समय जम्मू-कश्मीर एक राज्य था और अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो करीब 26 साल पुराने प्रस्ताव को मौजूदा प्रस्ताव के साथ जोड़कर सदन में कैसे चर्चा की जा सकती है।