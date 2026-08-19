जम्मू-कश्मीर में 21 सितंबर से विधानसभा सत्र, कारोबार से नशे तक कई अहम बिल; ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून पर खास फोकस
जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी सत्र 21 सितंबर से श्रीनगर में शुरू होगा, जिसमें सरकार कारोबार, एमएसएमई और नशा नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी। इन विधेयकों का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना, छोटे उद्योगों को मजबूत करना करना है।
HighLights
21 सितंबर से श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र शुरू।
सरकार पेश करेगी व्यापार सुगमता, एमएसएमई, नशा नियंत्रण विधेयक।
कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया होगी सरल, NOC घटेंगे।
राज्य ब्यूरो,जागरण,श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का आगामी सत्र सरकार के व्यापक विधायी एजेंडे के साथ महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। 21 सितंबर से श्रीनगर में शुरू होने वाले इस सत्र में सरकार करीब आधा दर्जन अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इनमें कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया आसान बनाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूती देने तथा नशे की तस्करी और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा मजबूत करने से जुड़े प्रस्ताव प्रमुख हैं।
सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभाग विधेयकों के मसौदों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्तावों को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इन्हें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा। आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें विधानसभा में पेश किया जाएगा।
सरकार का फोकस
सरकार के एजेंडे में ईज आफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा कानून सबसे अहम प्रस्तावों में शामिल है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर में कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल और कम समय लेने वाली बनाने का प्रयास है। प्रस्तावित व्यवस्था में कुछ अनिवार्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कारोबारियों को तीन वर्ष तक की मोहलत देने का प्रावधान किया जा सकता है। इससे पात्र कारोबारी जरूरी प्रक्रियाएं बाद में निर्धारित समयसीमा में पूरी कर व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
इस प्रस्ताव पर चार अगस्त को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई थी। हालांकि कुछ मंत्रियों ने विभाग से विस्तृत प्रस्तुति मांगी, जिसके बाद निर्णय टाल दिया गया। अब विभागीय प्रस्तुति के बाद प्रस्ताव दोबारा कैबिनेट के सामने आने की संभावना है।
NOC और लाइसेंस का झंझट होगा कम
प्रस्तावित सुधारों के तहत विभिन्न विभागों से अलग-अलग अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की प्रक्रिया कम करने पर जोर है। जहां संभव होगा, वहां स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू करने और अनावश्यक लाइसेंस व अनुमतियों को घटाने की तैयारी है। होटल, होम स्टे, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की मंजूरी प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा सकता है।
सरकार निरीक्षण व्यवस्था में बदलाव पर भी विचार कर रही है। निरीक्षणों की संख्या घटाने के साथ रिपोर्ट समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा सकता है। पहले सामने आए प्रस्तावों में निरीक्षण रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने की बात भी शामिल थी।
छोटे कारोबार को मिलेगा सहारा
सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए अलग विधायी ढांचा तैयार करने पर भी काम कर रही है। इसका उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए संस्थागत व्यवस्था मजबूत करना तथा नियामकीय अड़चनों को कम करना है।
वहीं, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए मौजूदा कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की तैयारी है। इसके अलावा आपदा पीड़ितों के लिए राहत व रोजगार, ऊर्जा और उच्च शिक्षा से जुड़े विधेयकों पर भी काम चल रहा है।
विधानसभा सचिवालय ने सरकार से सत्र के सरकारी कामकाज और विधायी एजेंडे का विवरण मांगा है। इसके आधार पर सत्र की अवधि, दिनवार कार्यक्रम और कैलेंडर तय किया जाएगा। ऐसे में 21 सितंबर से शुरू होने वाला सत्र आर्थिक सुधारों, एमएसएमई, नशे की समस्या और जनहित के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच महत्वपूर्ण बहस का मंच बन सकता है।