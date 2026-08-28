जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरद सत्र 21 सितंबर से, 650 से ज्यादा सवाल पहुंचे; कई बड़े विधायी मुद्दों पर होगी चर्चा

राज्य ब्यूरो, जागरण, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा का शरद सत्र 21 सितंबर से श्रीनगर में शुरू होने जा रहा है। करीब 10 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सात से आठ बैठकें होने की संभावना है। बजट सत्र में समयाभाव के कारण लंबित रह गए निजी सदस्य विधेयक इस बार सदन में चर्चा के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा सदस्यों की ओर से प्रस्तावित नए निजी विधेयक भी कार्यसूची का हिस्सा बन सकते हैं।

बजट सत्र में निजी सदस्यों के कार्य के लिए दो दिन निर्धारित किए गए थे, लेकिन समय की कमी के चलते कई विधेयक सदन में पेश नहीं हो सके। इनमें जम्मू-कश्मीर में शराबबंदी लागू करने समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े विधेयक शामिल हैं। लंबित विधेयकों को प्राथमिकता दी जाएगी या नए प्रस्तावों को पहले लिया जाएगा, इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर करेंगे।

विधानसभा में उठेंगे 650 से ज्यादा सवाल शरद सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय को अब तक विधायकों की ओर से 650 से अधिक सवाल प्राप्त हो चुके हैं। सवाल और निजी सदस्य विधेयक जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त निर्धारित की गई थी। निर्धारित व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र विधायक चार तारांकित और चार अतारांकित सवाल तथा एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत कर सकता है।वहीं, दो निजी सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पांच सितंबर निर्धारित की गई है।

वहीं, दो निजी सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पांच सितंबर निर्धारित की गई है। 90 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री, पांच मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को सवालों के निर्धारित कोटे से बाहर रखा गया है। इस तरह 83 विधायक सवाल प्रस्तुत करने के पात्र हैं। यदि सभी पात्र विधायक अपने निर्धारित कोटे का पूरा उपयोग करते हैं तो सचिवालय में कुल 664 सवाल पहुंच सकते हैं।



90 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री, पांच मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को सवालों के निर्धारित कोटे से बाहर रखा गया है। इस तरह 83 विधायक सवाल प्रस्तुत करने के पात्र हैं।

सरकार के विधायी एजेंडे से तय होगा सत्र का स्वरूप विधानसभा के शरद सत्र का विस्तृत कार्यक्रम अभी अंतिम रूप नहीं ले सका है। सचिवालय सरकार की ओर से प्रस्तावित विधायी और अन्य कार्यों का विवरण मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद सत्र का अंतिम कैलेंडर तैयार किया जाएगा।



सरकार की ओर से ईज आफ डूइंग बिजनेस और जम्मू-कश्मीर में नशे की समस्या से संबंधित विधेयकों समेत कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव सदन में लाए जाने की संभावना है। सरकारी विधेयकों को पेश करने से पहले विभागीय स्तर पर मसौदा तैयार करने, मंत्रिमंडल की मंजूरी सहित निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद विधानसभा में विधेयक पेश करने और उपराज्यपाल से संबंधित आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

ईज आफ डूइंग बिजनेस अध्यादेश पर फैसला टला ईज आफ डूइंग बिजनेस अध्यादेश को चार अगस्त को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विचार के लिए रखा गया था। हालांकि, कुछ मंत्रियों ने संबंधित विभाग से इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति मांगी, जिसके बाद प्रस्ताव पर निर्णय टाल दिया गया।