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छात्रों से लेकर विदेश में फंसे लोगों तक... जम्मू-कश्मीर की 24x7 हेल्पलाइन बनी सहारा, पहलगाम हमले के बाद हुई थी शुरू

By Naveen Sharma Edited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 01 Sep 2026 01:53 PM (GMT+05:30)

जम्मू-कश्मीर सरकार की 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई थी। यह अब राज्य के निवासियों और विदेश ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर की 24x7 हेल्पलाइन बनी भरोसे की कड़ी। (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर की 24x7 हेल्पलाइन बनी भरोसे की कड़ी (फाइल फोटो)

HighLights

  1. पहलगाम हमले के बाद शुरू हुई 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन।

  2. छात्रों, कामगारों और विदेश में फंसे लोगों को सहायता।

  3. ईरान-इजरायल संघर्ष में फंसे छात्रों की भी मदद की।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पैदा हुई दहशत और अनिश्चितता के बीच शुरू की गई जम्मू-कश्मीर सरकार की टोल-फ्री हेल्पलाइन अब प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बन गई है। 1800-8900-166 नंबर पर उपलब्ध यह 24 घंटे सक्रिय सेवा आपात सहायता से आगे बढ़कर देश और विदेश में मुश्किलों का सामना कर रहे जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए प्रशासन से सीधे संपर्क का माध्यम बन चुकी है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने 25 अप्रैल 2025 को यह हेल्पलाइन शुरू की थी। पहलगाम हमले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों और नागरिकों के साथ धमकी, उत्पीड़न और हमले की खबरों के बीच परिवारों की चिंता बढ़ गई थी।

ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल सहायता और विभिन्न राज्यों के प्रशासन व सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए 24x7 नियंत्रण तंत्र स्थापित किया।

अधिकारियों के अनुसार, अब इसका दायरा काफी बढ़ गया है। हेल्पलाइन के माध्यम से छात्रों की सहायता, आपात यात्रा की व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन से संपर्क और विभिन्न जनसेवा संबंधी मामलों में मदद की जा रही है।

ईरान-इजरायल संघर्ष में भी बनी मददगार कड़ी

ईरान-इजरायल संघर्ष के दौरान जम्मू-कश्मीर के कई छात्र तनावपूर्ण परिस्थितियों में फंस गए थे। उस समय हेल्पलाइन ने छात्रों और उनके परिवारों के बीच संपर्क बनाए रखने तथा प्रशासन तक सूचनाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

इस सेवा की खासियत यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात एक अधिकारी कॉल और संदेशों की निगरानी के साथ संबंधित विभागों और राज्यों से समन्वय कर मामलों का फॉलोअप करता है। अधिकारियों के मुताबिक, अब तक हजारों कॉल और संदेशों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

एक साल से अधिक समय में यह नंबर केवल आपातकालीन संपर्क नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर से बाहर रहने वाले छात्रों, कामगारों, पेशेवरों और परिवारों के लिए भरोसे की सीधी कड़ी बन चुका