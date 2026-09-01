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'एक बार फिर से सोच लें...', नेकां विधायक जावेद हसन ने सांसद रुहुल्ला मेहदी से इस्तीफे पर की पुनर्विचार की अपील

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:02 PM (IST)

नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक जावेद हसन बेग ने सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी से अपने इस्तीफे के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है।

रुहुल्ला मेहदी से इस्तीफे पर पुनर्विचार की अपील।

रुहुल्ला मेहदी से इस्तीफे पर पुनर्विचार की अपील।

HighLights

  1. बेग ने रुहुल्ला से इस्तीफे पर पुनर्विचार को कहा।

  2. पार्टी नेतृत्व से बातचीत कर मतभेद सुलझाने का आग्रह।

  3. उमर अब्दुल्ला से मिलने की विशेष सलाह दी।

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां ) के विधायक जावेद हसन बेग ने मंगलवार को श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी से अपने इस्तीफे के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने रुहुल्ला से पार्टी नेतृत्व के साथ खुली चर्चा करने और मतभेदों का समाधान बातचीत के जरिए तलाशने का आग्रह किया।

रुहुल्ला मेहदी को लिखे एक खुले पत्र में बेग ने कहा कि वह यह अपील नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य के तौर पर नहीं, बल्कि एक साथी और मित्र के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रुहुल्ला को असहमति रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन पार्टी के भीतर रहकर वह जनता के लिए अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।

बेग ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बातचीत से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और आगे बढ़ने का कोई व्यावहारिक रास्ता निकल सकता है।

उन्होंने कहा कि सिद्धांतों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन मतभेदों के बावजूद मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास जरूरी है। बेग ने रुहुल्ला से एक बार फिर अपने फैसले पर विचार करने की अपील की।

बेग ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक आवाजों को मजबूत करने की जरूरत है, न कि उन्हें विभाजित करने की।

गौरतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में रुहुल्लाह से लोकसभा से इस्तीफा देकर जनता के बीच दोबारा जनादेश लेने को कहा था। 25 अगस्त को टंगमर्ग में रुहुल्लाने कहा था कि वह वरिष्ठ नेता का सम्मान करते हैं और कुछ दिनों में इस मांग पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे