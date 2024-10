कौन हैं जावेद अहमद राणा? PM मोदी को लेकर दे चुके हैं विवादित बयान; अब उमर अब्दुल्ला सरकार में बने मंत्री

बता दें कि जावेद अहमद राणा ने एक बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान दिया था। जिसके बाद काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था।

#WATCH National Conference leader, Javed Ahmed Rana, in Poonch: Khuda ki kasam, agar mera bas chale, to mai is desh ke pradhanmantri ke khilaf, jitne bhi qatl hue hain Jammu-Kashmir mein aur desh mein, mai isko qatl ke case mein andar thok dunga. (27.03.19) pic.twitter.com/o5wD5YDCzO— ANI (@ANI) March 28, 2019