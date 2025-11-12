दिल्ली विस्फोट के बाद जम्मू पुलिस अलर्ट, लोगों से की ये अपील, सुरक्षा चाक-चौबंद
जम्मू पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया है। यह कदम दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद उठाया गया है। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने और सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
पीटीआई, जम्मू। पुलिस ने बुधवार को जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों और संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और लोगों, खासकर व्यापारियों, से किसी भी संदिग्ध गतिविधि के प्रति सतर्क रहने और राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया।
यह कदम सोमवार शाम दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक धीमी गति से चल रही कार में हुए एक उच्च-तीव्रता वाले विस्फोट के बाद उठाया गया है।
इस घटना में दस लोग मारे गए और कई वाहन जलकर खाक हो गए। पुलिस उपाधीक्षक विक्रम भाऊ ने सुरक्षा बैठकों के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमने लोगों, खासकर दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपने इलाकों में किसी भी संदिग्ध गतिविधि के प्रति सतर्क रहने को कहा है।
लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा
इस अभियान का उद्देश्य उन्हें संवेदनशील बनाना है। उन्होंने कहा कि इलाके में सतर्कता सुनिश्चित करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तुओं के बारे में पुलिस को सूचित करने में उनका सहयोग लेने के लिए बस स्टैंड पर दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों, व्यवसाय मालिकों और रेहड़ी-पटरी वालों के साथ बैठकें की गईं।
निगरानी बढ़ाने में जनता के सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हम नागरिकों और व्यापारियों से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी कैमरे, खासकर उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले, लगाने का आग्रह करते हैं। इससे पुलिस को काफी मदद मिलेगी।
पुलिस ने 24 घंटे गश्त बढ़ी
पुलिस ने चौबीसों घंटे गश्त बढ़ा दी है और शहर भर में लगे दर्जनों कैमरों की फुटेज पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत नज़र रख रही है। अधिकारी ने आगे कहा, "हम चाहते हैं कि लोग हमारी आंख और कान बनकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में मदद करें।
उन्होंने बताया कि बस स्टैंड इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा, "त्वरित प्रतिक्रिया दल तैनात हैं। जम्मू पुलिस हमेशा आपकी सेवा में है। कृपया किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी साझा करें।"
हालांकि, अधिकारी ने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा बल किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं।
उप महानिरीक्षक शिव कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली विस्फोट के बाद सुरक्षा बलों के साथ-साथ जनता के बीच सतर्कता बढ़ाने के लिए जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में आउटरीच गतिविधियां भी आयोजित कीं।
जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे ट्रैक और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि माता वैष्णो देवी के पवित्र गुफा मंदिर और रियासी ज़िले के कटरा स्थित उनके आधार शिविर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।