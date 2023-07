Jammu Kashmir Weather: भीषण गर्मी से नहीं मिल रही राहत, 5 जुलाई से बदलेगा घाटी का मौसम; जानें पूरा अपडेट

जम्मू-कश्मीर में मानसून का असर नहीं दिख रहा है। बीते कुछ दिनों से घाटी में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। दिनभर चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान करती है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं अब मौसम विभाग ने 5 जुलाई से बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ 5 जुलाई से घाटी में सक्रिय हो जाएगा।

भीषण गर्मी से नहीं मिल रही राहत, 5 जुलाई से बदलेगा घाटी का मौसम; जानें पूरा अपडेट

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। भीषण गर्मी की मार झेल रहे घाटी के लोगों को सोमवार को भी कोई राहत नहीं मिली। वह दिनभर भीषण और उमर भरी गर्मी से बेहाल रहे। आज भी अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 5 जुलाई से मौसम में परिवर्तन और कई स्थानों पर हल्की से सामान्य दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। बीते चंद दिनों से घाटी में शुष्क मौसम के बीच तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। इस वजह से पूरी घाटी भीषण गर्मी की चपेट में है। दिनभर रहने वाली चिलचिलाती धूप लोगों को बेहाल किए रखती है। सोमवार को भी मौसम के यही मिजाज बने रहे। अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा और श्रीनगर में दिनभर आग उगल रहे सूरज ने लोगों को बेहाल किए रखा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान भी घाटी में मौसम के मिजाज इसी तरह बने रहेंगे। हालांकि, कुछ ऊपरी इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं, 5 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम में परिवर्तन आ सकता है। मौसम विभाग के उपनिदेशक डॉ. मुख्तार ने कहा कि विक्षोभ का प्रभाव 7 जुलाई तक रहने की संभावना है।

