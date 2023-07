Jammu Kashmir Weather: घाटी में मौसम ने बदला मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में हुई बारिश; गर्मी से राहत

श्रीनगर व इसके साथ सटे कुछ इलाकों में भी दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। उधर उत्तरी व दक्षिण के कई इलाकों में दोपहर बाद तेज हवाएं चलीं और उसके बाद गरज के साथ तेज बारिश हुई। अलबत्ता बारिश का सिलसिला कुछ ही देर बाद थम गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी घाटी में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है।

घाटी में मौसम ने बदला मिजाज, श्रीनगर समेत कई इलाकों में हुई बारिश; गर्मी से राहत

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। घाटी में बुधवार दोपहर मौसम ने अपने मिजाज बदल लिए और श्रीनगर समेत कई इलाकों में गरज के साथ बौछार हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। हालिया बारिश के बाद घाटी में शुष्क मौसम के बीच तापमान में हुई बढ़ोतरी के चलते भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। बुधवार को भी दोपहर तक मौसम शुष्क था और तेज धूप छाई थी। लेकिन दोपहर बाद पहले आसमान बादलों से ढक गया और उसके बाद तेज हवाओं के साथ बौछार हुई। मौसम का पूर्वानुमान श्रीनगर व इसके साथ सटे कुछ इलाकों में भी दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। उधर, उत्तरी व दक्षिण के कई इलाकों में दोपहर बाद तेज हवाएं चलीं और उसके बाद गरज के साथ तेज बारिश हुई। अलबत्ता बारिश का सिलसिला कुछ ही देर बाद थम गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी घाटी में कई स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। तापमान की स्थिति मौसम विभाग के अनुसार, श्रीनगर में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री सेलसियस ऊपर 31.2 और न्यूनतम 16.8 डिग्री रहा। काजीगुंड में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर 30.4 व न्यूनतम 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पहलगाम में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस ऊपर 27 व न्यूनतम 10.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह, कुपवाड़ा में अधिकतम तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर 30.3 व न्यूनतम 14.9 डिग्री सेल्सियस रहा। कुकरनाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस ऊपर 30.1 व न्यूनतम 14.7 डिग्री सेल्सियस रहा। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर 22.5 व न्यूनतम 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

