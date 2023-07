Jammu Kashmir Weather: घाटी में 4 जुलाई तक शुष्क बना रहेगा मौसम, अभी बारिश के आसार नहीं; ये है पूरा अपडेट

जम्मू-कश्मीर में 4 जुलाई तक मौसम शुष्क बना रहेगा। साफ है कि बारिश के अभी कोई खास आसार नहीं दिख रहे हैं। आने वाले तीन दिन तापमान में ऊपर की ओर जा सकता है। घाटी के लोगों को अभी और गर्मी झेलनी पड़ेगी। हालांकि इस बीच कुछ एक स्थानों विशेषकर उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की से तेज बौछार हो सकती है।

घाटी में 4 जुलाई तक शुष्क बना रहेगा मौसम, अभी बारिश के आसार नहीं; ये है पूरा अपडेट

श्रीनगर, जागरण संवाददाता। घाटी में बीते कुछ दिनों से मौसम के मिजाज शुष्क बने हुए हैं और शुष्क मौमस के बीच तापमान में फिर से बढ़ोतरी हो इसके सामान्य से ऊपर चले जाने के चलते भीषण गर्मी का प्रकोप भी बढ़ गया है। इधर, मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक भी मौसम के मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। गौरतलब है कि हालिया दिनों में ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के चलते घाटी के तापमान में गिरावट आई और यह सामान्य से नीचे चला गया था। जिसके चलते भीषण गर्मी के प्रकोप से लोगों को किसी हद तक राहत मिल गई थी। हालांकि, बीते दो तीन दिनों से मौसम के मिजाज शुष्क थे, लेकिन तापमान के सामान्य से नीचे बने रहने के चलते भीषण गर्मी का प्रकोप कम था। घाटी में फिर सता रही गर्मी वहीं, शनिवार को शुष्क मौसम के बीच दिनभर सूरज के आग उगलने और तापमान के सामान्य से फिर से ऊपर चले जाने के चलते झुलसती गर्मी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया। श्रीनगर व इसके साथ सटे इलाकों में भी दिनभर गर्मी ने लोगों को बेहाल किए रखा। अधिकांश इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कब होगी बारिश मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक मौसम के मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। विभाग के उपनिदेशक डॉ. मुख्तार ने कहा कि घाटी के वायुमंडल में मौजूद पश्चमी विक्षोभ फिलहाल निष्क्रिय पड़ा हुआ है और 4 जुलाई तक इसके सक्रिय होने के कोई आसार नहीं है। लिहाजा, तब तक घाटी के मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। हालांकि, इस बीच कुछ एक स्थानों विशेषकर उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की से तेज बौछार हो सकती है।

Edited By: Rajat Mourya